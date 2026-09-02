“Πρώτη” για Βασίλη Σπανούλη στον Άρη – Προπονήθηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο

Η προετοιμασία του Άρη συνεχίστηκε σήμερα Τετάρτη, με μία μεσημεριανή προπόνηση.

Η συγκεκριμένη, ήταν και η πρώτη υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπανούλη, μετά το τέλος των υποχρεώσεών του με την Εθνική μπάσκετ, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Κώστα Χαραλαμπίδη.

Στις προπονήσεις εντάχθηκε και η πλειοψηφία των διεθνών παικτών του Άρη, αφού στο «Nick Galis Hall» βρέθηκαν οι Βασίλης Τολιόπουλος, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.

Ο Κεμ Μπιρτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι και θα ενσωματωθεί αύριο στην προετοιμασία, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα υποβληθεί για λίγες μέρες σε θεραπεία στο γόνατο. Απόντες ήταν οι τραυματίες Adam Mokoka και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.

Η προετοιμασία του Άρη θα συνεχιστεί αύριο με μία μεσημεριανή προπόνηση.

Το επόμενο τεστ για τους «κιτρινόμαυρους» θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (06/09), σε κεκλεισμένων των θυρών φιλικό, στο «Nick Galis Hall», με τους Vikos Falcons.