Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου – Συνοδεύονταν από τις συζύγους τους

Γεύμα με τον μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Το γεύμα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr﻿, έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.