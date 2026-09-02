Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου – Συνοδεύονταν από τις συζύγους τους
Intime
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Γεύμα με τον μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Το γεύμα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.
Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.