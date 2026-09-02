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Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου – Συνοδεύονταν από τις συζύγους τους

Intime
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Γεύμα με τον μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Το γεύμα, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr﻿, έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τον Αυστραλοαμερικανό επιχειρηματία της μιντιακής αυτοκρατορίας που εκτείνεται από το Fox Corporation μέχρι εφημερίδες όπως η Wall Street Journal και The Sun, συνόδευαν η σύζυγός του Έλενα Ζούκοβα, καθώς και κορυφαία στελέχη των ΜΜΕ του, όπως η Ρεμπέκα Μπρουκς, η ισχυρή CEO του ομίλου του και ο Κιθ Πουλ, διευθυντής του New York Post Group.

Κυριάκος Μητσοτάκης

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