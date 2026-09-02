Πλεύρης: Απελαύνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Σιντικής, συμφωνία με το Μπαγκλαντές για τρεις πτήσεις

Την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στη δομή της Σιντικής, ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή.

Διαβάστε επίσης: Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί – Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, φθορές σε περιπολικό

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης ανέφερε ότι σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές, δρομολογήθηκαν 3 πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της συγκεκριμένης χώρας που δεν δικαιούνται άσυλο.

«Οι άλλες χώρες για να δεχθούν επιστροφές παράνομων ομοεθνών τους θα πρέπει πρώτα να πιστοποιήσουν ότι όντως είναι δικοί τους. Καταφέραμε και η πρέσβης Μπαγκλαντές με ειδικό κλιμάκιο πήγε στη Σιντική και πιστοποίησε ότι 93 άτομα που βρίσκονται στη δομή είναι από τη χώρα τους και θα επιστρέψουν. Αντίστοιχο μηχανισμό έχουμε βρει και με την Αίγυπτο» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, για να εξηγήσει ότι αυτή τη στιγμή 1/3 παράνομους επιστρέφουν με την τάση να είναι αυξητική.

Παράλληλα, ο υπουργός κάλεσε την αντιπολίτευση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική με τα βίντεο που διακινούνται στα social media και αφορούν τις διαδρομές ή την διαμονή παράνομων μεταναστών.

«Τα περισσότερα είναι fake news και διακινούνται από τους διακινητές» είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει «είναι οι ίδιοι που τα διακινούν για να δείξουν ότι η Ευρώπη δέχεται παράνομους και κανείς δεν θα συναντήσει πρόβλημα. Κάτι αντίστοιχο γινόταν και στην Ισπανία πριν την έκρηξη στη Θεούτα».

«Εγώ θέλω να στέλνω μήνυμα αποτροπής» επισήμανε ο υπουργός, για να τονίσει: «Ο Μπαγκλαντεσιανός που δεν δικαιούται άσυλο να λέει στους ομοεθνείς του “μην έρχεστε γιατί εμάς μας έχουν υπό κράτηση”».

Κόμβοι επιστροφής στην Αφρική

Ο κ. Πλεύρης τοποθετήθηκε και για την επικείμενη συνάντηση που θα έχει με 4 ομολόγους του (Δανίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας) στην Κοπεγχάγη για τη δημιουργία των return hubs σε Αφρικανική χώρα.

Ο υπουργός περιέγραψε ότι οι διαδικασίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ενώ σημείωσε πως το προηγούμενο διάστημα κλιμάκιο του υπουργείο επισκέφθηκε τις Αφρικανικές χώρες για να συζητηθούν λεπτομέρειες της συνεργασίας.

“Είναι σημαντικό ότι στην ομάδα των 5 συμμετέχει και η Ελλάδα μια χώρα του Νότου. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεννόηση με διεθνείς οργανισμούς. Τι μπορούμε να πετύχουμε ; Έχουμε πληθυσμούς που δεν δικαιούνται άσυλο. Πολλοί δέχονται επιστροφές -όπως το Μπαγκλαντές- αλλά πολλές φορές κωλυσιεργούν. Η γνώση όμως ότι θα πάνε σε μια αφρικανική χώρα είναι βέβαιο ότι θα επιταχύνει τις διαδικασίες. Προκειμένου να αποφύγει την Αφρική θα προτιμήσει την επιστροφή στην χώρα του”, είπε ο κ. Πλεύρης.