Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί – Πέταξαν πέτρες σε αστυνομικούς, φθορές σε περιπολικό

Νέα ένταση σημειώθηκε σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στην κλειστή δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο στο Κλειδί του Δήμου Σιντικής Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 00:50 όταν ομάδα αλλοδαπών που διαμένουν στη Δομή πέταξαν πέτρες και ξύλα προς τους αστυνομικούς. Μάλιστα από τα αντικείμενα που πέταξαν προκλήθηκαν φθορές σε περιπολικό.

Από τη ρίψη των αντικειμένων δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ενώ ακολούθησε αστυνομική επέμβαση προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν για το επεισόδιο δύο Αιγύπτιους.