Η Δανία αναπτύσσει για πρώτη φορά κληρωτούς στη Γροιλανδία απαντώντας στις πιέσεις του Τραμπ

Για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία, Δανοί κληρωτοί έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία, καθώς η Δανία κάνει κινήσεις για να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική μετά την απαίτηση των ΗΠΑ να αποκτήσουν την περιοχή.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας δηλώνει ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το μέλλον της περιοχής συνεχίζονται, χωρίς όμως να δίνει λεπτομέρειες για αυτές.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδίωξε κατ’ επανάληψη να αποκτήσει το ημιαυτόνομο δανικό νησί, επικαλούμενος ανησυχίες που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και κατηγορώντας την Κοπεγχάγη ότι παραμέλησε την άμυνα της Αρκτικής. Η Δανία και η Γροιλανδία απέρριψαν σθεναρά την ιδέα.

Οι κληρωτοί είναι μέρος της πρώτης ομάδας που σχηματίστηκε βάσει ενός νέου εκτεταμένου συστήματος στρατολογίας ώστε στρατιώτες να μπορούν να επιχειρούν σε μια από τις πιο στρατηγικά σημαντικές περιοχές η οποία αντιμετωπίζει προκλήσεις.

For the first time in recent history, Danish conscripts have been deployed to Greenland, as Denmark moves to bolster its presence in the Arctic after US demands to acquire the territory https://t.co/HIqERzTj55 pic.twitter.com/gLqnUsXR88 September 2, 2026

«Δείχνει παρουσία, ότι είμαστε εδώ και δεν σκεπτόμαστε μόνο τον εαυτό μας. Και επίσης, ότι σκεπτόμαστε τους ανθρώπους στη Γροιλανδία», δήλωσε στο Ρόιτερς ο Ντέιβιντ, ένας 19χρονος κληρωτός.

Η Κοπεγχάγη δεσμεύθηκε να διαθέσει δισεκατομμύρια δολάρια για να ενισχύσει την άμυνα στην Αρκτική αφότου ο Δανός υπουργός Άμυνας παραδέχθηκε ότι υπήρξαν χρόνια υποεπένδυσης στην περιοχή.

«Βέβαια είμαστε μέρος της ευρύτερης εικόνας της στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τη Γροιλανδία, όμως ο ρόλος μας εδώ είναι απλώς να συνεχίσουμε να εκπαιδεύουμε τους κληρωτούς, τους στρατιώτες, και να αποκτήσουμε μεγαλύτερη εμπειρία με την εκπαίδευση στο έδαφος και το κλίμα της Αρκτικής», δήλωσε η λοχαγός Λόρα Γέπσεν.

Οι κληρωτοί λαμβάνουν μέρος στα δανικά στρατιωτικά γυμνάσια Arctic Endurance που εκπαιδεύουν στρατιώτες για τη μάχη και την επιβίωση σε συνθήκες ακραίου ψύχους.

Αποτελούν μέρος του Arctic Sentry, της αποστολής που ξεκίνησε φέτος το ΝΑΤΟ προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της Συμμαχίας στη Αρκτική και να μειώσει τις εντάσεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ μετά τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Η Ρωσία, που διατηρεί το μεγαλύτερο στρατιωτικό αποτύπωμα στην Αρκτική, επέκρινε την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην περιοχή, χαρακτηρίζοντάς την άμεση απειλή για την ασφάλεια που αυξάνει τον κίνδυνο αντιπαράθεσης.

Η Κίνα έχει αυξήσει τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε μεταλλεύματα περιοχή, κυρίως σε σύμπραξη με τη Μόσχα.

Εκπαιδευόμενοι βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, οι κληρωτοί κινήθηκαν σε ένα τοπίο με βράχους και άδενδρες ανοικτές εκτάσεις.

«Νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα ότι η Δανία ενισχύει τον εαυτό της για το μέλλον», δήλωσε ο 22χρονος Άντον, ένας από τους κληρωτούς.

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε, δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το μέλλον του αρκτικού νησιού συνεχίζονται, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για τις συζητήσεις.

Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν τη Γροιλανδία προκάλεσαν εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Κοπεγχάγη, που είναι αμφότερες ιδρυτικά μέλη του ΝΑΤΟ, και ευρύτερα σε όλη την Ευρώπη, αν και το θέμα έχει από τότε μετακινηθεί σε διπλωματική τροχιά.

«Οι αξιωματούχοι εργάζονται σκληρά για να επιλύσουν την κατάσταση. Δυστυχώς, δεν μπορώ να μοιραστώ τις λεπτομέρειες αυτών των συνομιλιών, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο διάλογός μας συνεχίζεται», είπε ο Έγκεντε, στη διάρκεια συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.