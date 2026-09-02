Μαρία Αναστασοπούλου: Μετά τον χωρισμό μας με τον Γιάννη Κολοκυθά, χρειάστηκαν κάποιοι μήνες για να συνειδητοποιήσω την καινούρια κατάσταση

Για όλους και για όλα στο ξεκίνημα της νέας τηλεοπτικής σεζόν μιλά η Μαρία Αναστασοπούλου. Η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ και παρουσιάστρια του “Live You” έδωσε συνέντευξη στον συνάδελφό της, Αστέρη Κασιμάτη, και το περιοδικό ΟΚ!.

Εκεί συζήτησαν για τη συνεργασία της με τον Άρη Πορτοσάλτε, όσα κράτησε από την τηλεοπτική συνύπαρξη με τον Γιώργο Παπαδάκη, καθώς και για τον χωρισμό της από τον επίσης δημοσιογράφο, Γιάννη Κολοκυθά.

«Η δική μας ιστορία με τον Γιάννη -και όχι μόνο, καθώς υπάρχουν πολλές- έχει δείξει ότι μπορείς να δεις τον πρώην σύντροφό σου ως φίλο και συνεργάτη», δηλώνει η Μαρία Αναστασοπούλου και συνεχίζει:

«Με τον Γιάννη συνεργαζόμαστε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή “Τα Παιδιά της Αλλαγής”, στον ΣΚΑΪ 100.3, που φέτος διανύει τη 13η σεζόν. Είναι ευλογία όταν οι όροι με τους οποίους δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει είναι τέτοιοι που μπορούν να συνεχίσουν το επαγγελματικό σκέλος εκεί που το άφησαν πριν. Στη δική μας περίπτωση λειτουργεί πάρα πολύ καλά».

«Μετά τον χωρισμό έμαθα ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις και να βρεις τρόπους να προσαρμοστείς σε μία νέα, πολύ διαφορετική κατάσταση απ’ ό,τι είχες βιώσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικό μάθημα», εξομολογείται η δημοσιογράφος για το τέλος της σχέσης της με τον Γιάννη Κολοκυθά.

«Χρειάστηκαν κάποιοι μήνες προκειμένου να συνειδητοποιήσω την καινούρια κατάσταση. Δεν μπορώ να σου πω ότι υπήρξε μέρα που δυσκολευόμουν πάρα πολύ να ανταποκριθώ στην καθημερινότητα. Ήρθαν όλα ως συνέχεια, γιατί συνέβησαν με τον ομαλό και σωστό τρόπο», παραδέχεται η Μαρία Αναστασοπούλου.