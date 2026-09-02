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Μίκης Θεοδωράκης: Συγκίνηση στο ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου συνθέτη στον Γαλατά Χανίων – Δείτε βίντεο και εικόνες

Intime
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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και παρουσία πλήθους κόσμου τελέστηκε σήμερα το πρωί στο Κοιμητήριο Γαλατά στα Χανιά το ετήσιο μνημόσυνο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, 5 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ιδιαίτερη νότα στο μνημόσυνο του Μίκη Θεοδωράκη έδωσαν οι μελωδίες της μπάντας του δήμου Χανίων που έπαιξαν γνωστές συνθέσεις του, με τρόπο που ταίριαζε στην περίσταση.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, παρόντες ήταν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κα. Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, εκπρόσωποι βουλευτών, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης κ. Αλέκος Μαρινάκης, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα. Σοφία Μαλανδράκη, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και απλός κόσμος που απέτισαν φόρο τιμής στη μνήμη του Χανιώτη μουσικοσυνθέτη που πέρασε αφενός στην αιωνιότητα, ενώ το έργο του θα συνεχίσει να συντροφεύει γενιές και γενιές.

Παρών στο μνημόσυνο ήταν και ο Christian Hoesch, επικεφαλής των τμημάτων συναυλιών, όπερας και μουσικολογίας του μουσικού εκδοτικού οίκου Schott. Όπως γνωστοποίησε ο ίδιος, ο οίκος Schott είναι πλέον υπεύθυνος για τη διαχείριση του πνευματικού έργου του σπουδαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η επιλογή του συγκεκριμένου φορέα είχε γίνει από τον ίδιο τον δημιουργό.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση η οποία τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτο, ακολούθησε κατάθεση λουλουδιών στη μνήμη του μεγάλου συνθέτη.

Δείτε εικόνες:

Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί κεντρική εκδήλωση στις 19:00 στο Μεγάλο Αρσενάλι στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων. Εκεί οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στην έκθεση φωτογραφίας: «Μίκης Θεοδωράκης: 1925-2026: Με την απόσταση του χρόνου».

Στις 19:30 στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης θα πραγματοποιηθεί κεντρική ομιλία από τον Christian Hoesch με τίτλο «Από την Κρήτη στον Ρήνο – Ο Μίκης Θεοδωράκης και ο μουσικός του εκδότης», ενώ θα γίνει μουσική αναφορά: «O ΜΙΚΗΣ με πιάνο και φωνή».

Μίκης Θεοδωράκης

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