Γερμανία: Ταυτοποιήθηκαν δύο ύποπτοι για την απόπειρα επίθεσης με drone στη Λειψία

Ένας άνδρας που γεννήθηκε στη Ρωσία και έχει Λετονικό διαβατήριο, καθώς και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με Ρωσικό διαβατήριο, ο οποίος είναι ήδη γνωστός στις αρχές, θεωρούνται ύποπτοι για την υπόθεση μιας σχεδιαζόμενης επίθεσης σε ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Süddeutsche Zeitung, του NDR και του WDR, οι ερευνητές πιστεύουν ότι έχουν ταυτοποιήσει δύο άτομα που συνδέονται με την επίθεση με drones στις αρχές Αυγούστου. Από την επίθεση αυτή, το αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε ίσως γλίτωσε στο παρά πέντε από μια μεγάλη καταστροφή.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, εμφανίστηκε πολύ σοβαρός σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη το βράδυ. Είπε ότι η απόπειρα επίθεσης είχε οργανωθεί επαγγελματικά, με μεγάλη τεχνική γνώση και σημαντική προετοιμασία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επίθεση θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι λεγόμενες «υβριδικές ρωσικές επιχειρήσεις» στην Ευρώπη.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες, όπως είπε, δείχνουν ότι στην υπόθεση συμμετείχαν άτομα που ενεργούσαν για λογαριασμό ρωσικών κρατικών υπηρεσιών. Τους χαρακτήρισε «πράκτορες χαμηλού επιπέδου». Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης της 4ης Αυγούστου.

Ο υπουργός δεν αποκάλυψε τα ονόματα των πιθανών δραστών, ούτε εξήγησε αναλυτικά γιατί οι γερμανικές αρχές πιστεύουν ότι πίσω από την επίθεση βρίσκονται ρωσικές μυστικές υπηρεσίες. Είπε μόνο ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι οι πληροφορίες πρέπει να προστατευτούν πολύ αυστηρά.

Ωστόσο, φαίνεται ότι οι έρευνες έχουν ήδη προχωρήσει αρκετά. Η εφημερίδα Die Zeit ανέφερε ότι ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Γερμανίας ερευνά επίσημα δύο υπόπτους.