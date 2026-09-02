Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε μάντρα με φορτηγά στα Διαβατά – Δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο με φορτηγά στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 σε εγκαταλελειμμένη μάντρα με φορτηγά στην περιοχή των Διαβατών. Πυκνοί καπνοί είναι ορατοί από μακρινή απόσταση.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση της φωτιάς. Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Νεότερη ενημέρωση: 15:22

Η φωτιά έχει σβήσει. Οκτώ τράκτορες έγιναν στάχτη από την πυρκαγιά.