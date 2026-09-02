“1.000 Origami – 1.000 Χαμόγελα” από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” στην 90η ΔΕΘ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην 90η ΔΕΘ και με αφορμή την Ιαπωνία τιμώμενη Χώρα και το TAKUMI, τη φιλοσοφία της δημιουργίας με φροντίδα, αφοσίωση και αγάπη για τη λεπτομέρεια, σας προσκαλεί να δημιουργήσουμε μαζί κάτι μικρό, που μπορεί να μεταφέρει ένα μεγάλο μήνυμα.

Μικροί και μεγάλοι φτιάχνουμε 1.000 origami γερανούς, γράφουμε πάνω τους μια ευχή και τους αφιερώνουμε σε παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Κάθε γερανός γίνεται μια σκέψη, μια ευχή για δύναμη, γρήγορη ανάρρωση και περισσότερα χαμόγελα.

Όλοι μαζί οι γερανοί θα δημιουργήσουν μια μεγάλη συλλογική κατασκευή μέσα στη ΔΕΘ. Μια κατασκευή που θα μεγαλώνει καθημερινά, γεμάτη χρώμα και χιλιάδες ευχές από ανθρώπους που θέλησαν, έστω για λίγο, να σταθούν δίπλα σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη.

Και η δράση δεν τελειώνει εδώ. Μετά τη ΔΕΘ, οι γερανοί και οι ευχές τους θα συνεχίσουν το ταξίδι τους στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία και στις Παιδιατρικές Κλινικές, για να φτάσουν κοντά στα παιδιά που νοσηλεύονται και να τους θυμίσουν κάτι πολύ απλό: ότι κάποιος τα σκέφτεται και τους στέλνει μια ευχή από καρδιάς.

Εγκαίνια δράσης: Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου | 13:45 | Υπαίθριος χώρος Β12

Τα εγκαίνια της κεντρικής δράσης «1.000 Origami – 1.000 Χαμόγελα» θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 13:45, στον υπαίθριο χώρο Β12, παρουσία του Προέδρου του Οργανισμού, κ. Κώστα Γιαννόπουλου, αντιπροσωπείας της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και του Προέδρου της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Χρήστου Τσεντεμεΐδη.

Παράλληλες δράσεις από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην 90η ΔΕΘ

Φτιάχνουμε τις δικές μας Teru Teru Bozu και διώχνουμε τα σύννεφα!

Γνωρίζουμε την παραδοσιακή ιαπωνική κούκλα Teru Teru Bozu, που σύμφωνα με την παράδοση φέρνει λιακάδα και διώχνει τη βροχή. Με λευκό χαρτί, πολλή φαντασία και ακόμη περισσότερα χαμόγελα, δημιουργούμε τις δικές μας μικρές κούκλες και γεμίζουμε τον χώρο μας με… ήλιο!

Δημιουργούμε μια μεγάλη ανθισμένη κερασιά με ποπ κορν!

Η κερασιά, ένα από τα πιο όμορφα και αγαπημένα σύμβολα της Ιαπωνίας, ανθίζει στη ΔΕΘ! Μικροί καλλιτέχνες ενώνουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και φτιάχνουν μια μεγάλη, πολύχρωμη κερασιά, χρησιμοποιώντας… ποπ κορν! Κάθε μικρό «λουλούδι» γίνεται ένα ακόμη κομμάτι της μεγάλης μας δημιουργίας.

Φτιάχνουμε fortune cookies και κρύβουμε μέσα τις πιο όμορφες ευχές!

Ποια ευχή θα ήθελες να χαρίσεις σε κάποιον που αγαπάς; Με πολύχρωμα χαρτιά, πινέλα και πολλή φαντασία, φτιάχνουμε τα δικά μας fortune cookies και κρύβουμε μέσα τους μικρά μηνύματα αγάπης, χαράς και αισιοδοξίας. Γιατί μια όμορφη ευχή μπορεί να κάνει τη μέρα κάποιου λίγο πιο φωτεινή!

Ζωγραφίζουμε Manga και φτιάχνουμε τις δικές μας ιστορίες!

Παίρνουμε μολύβια, χρώματα και πολλή φαντασία και γνωρίζουμε τον μαγικό κόσμο των Manga. Ζωγραφίζουμε τους δικούς μας ήρωες, τους δίνουμε φωνή και μαζί σκαρφιζόμαστε τις πιο απίθανες και διασκεδαστικές ιστορίες. Και στο τέλος; Όλα όσα δημιουργήσαμε γίνονται το δικό μας μοναδικό Manga βιβλίο κόμικ!

Παίζουμε ένα γιγάντιο ΣΚΟΡ 4 και γνωρίζουμε το 1056!

Μέσα από το παιχνίδι, μικροί και μεγάλοι γνωρίζουμε την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, μια γραμμή που βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε ενήλικα που έχει ανάγκη, δωρεάν, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Γιατί είναι σημαντικό κάθε παιδί να γνωρίζει πως δεν είναι μόνο του και πως υπάρχει πάντα κάποιος εκεί για να το ακούσει και να το βοηθήσει.

Δράσεις ενημέρωσης

Κινητή Ιατρική Μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών και παιδιών – Κινητή Επιχειρησιακή Μονάδα Επικοινωνιών και Εκτάκτων Αναγκών (Mobile Command Center-ΜCC)

Bazaar σχολικών και άλλων ειδών για την έναρξη της χρονιάς!

Παράλληλα, η ομάδα του Οργανισμού θα βρίσκεται σταθερά στον χώρο για να ενημερώνει τους επισκέπτες για το έργο και τις δράσεις του. Στο bazaar μπορείτε να προμηθευτείτε σχολικά και άλλα είδη για την έναρξη της χρονιάς.

Ένα μεγάλο «Χαμόγελο» σας περιμένει στην 90η ΔΕΘ!

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό ταξίδι γεμάτο χρώματα, δημιουργία, παιχνίδι, ευχές και χαμόγελα. Ελάτε να δημιουργήσουμε μαζί κάτι όμορφο, να γνωρίσουμε την Ιαπωνία μέσα από τη ματιά των παιδιών και, πάνω απ’ όλα, να στείλουμε ένα μεγάλο μήνυμα αγάπης σε κάθε παιδί που έχει ανάγκη.

Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ!

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή: 17:00–21:00

Σαββατοκύριακα: 10:00–14:00 & 17:00–21:00

Σημείο

Υπαίθριος χώρος Β12 (νότια πύλη ΧΑΝΘ, έναντι Πύργου ΟΤΕ)

Πληροφορίες

Το Χαμόγελο του Παιδιού – 11040 (αστική χρέωση) – info@hamogelo.gr – www.hamogelo.gr