Ηλεία: Νεκρός 65χρονος που έπεσε με το αυτοκίνητο σε αρδευτικό κανάλι στο Κουρτέσι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Κουρτέσι Ηλείας όταν αυτοκίνητο κατέληξε σε αρδευτικό κανάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 65χρονος οδηγός.



Σύμφωνα με το thebest.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή του Κουρτεσίου, στον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο αρδευτικό κανάλι.

Το όχημα εντοπίστηκε μέσα στο κανάλι από περίοικους, οι οποίοι ειδοποίησαν τις Αρχές. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λεχαινών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 65χρονο από το αυτοκίνητο, ωστόσο ο ίδιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια, οι διασώστες του ΕΚΑΒ που παρέλαβαν τον 65χρονο διαπίστωσαν τον θάνατό του.