Λαβρόφ: Άμεση απειλή για τη Ρωσία οι ενέργειες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική

Η Ρωσία θεωρεί την αυξανόμενη δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στην Αρκτική άμεση απειλή για την ασφάλειά της, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε άρθρο που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, την ώρα που τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον Φεβρουάριο, το ΝΑΤΟ εγκαινίασε την αποστολή «Arctic Sentry», με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στον Άπω Βορρά. Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον της Συμμαχίας για την Αρκτική, εν μέσω της έντασης με τη Ρωσία αλλά και των πιέσεων του Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Η Ρωσία, η οποία διατηρεί ισχυρό ναυτικό στόλο στην Αρκτική, συμπεριλαμβανομένων ναυτικό στόλο που περιλαμβάνει υποβρύχια με πυρηνικά όπλα, θεωρεί την περιοχή κρίσιμη για τα στρατηγικά της συμφέροντα. Παράλληλα, αναπτύσσει εκεί θαλάσσια εμπορική διαδρομή με στόχο την ενίσχυση των συνδέσεών της με τις ασιατικές χώρες.

Η Μόσχα έχει ήδη εκφράσει την αντίθεσή της στην αποστολή «Arctic Sentry», ενώ ο Λαβρόφ χαρακτήρισε «επιθετικές» τις στρατιωτικές ασκήσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

«Τέτοια στρατιωτική δραστηριότητα στον Άπω Βορρά συνιστά άμεση απειλή για την ασφάλεια της Ρωσίας. Αυξάνονται οι κίνδυνοι επεισοδίων που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν ένοπλη αντιπαράθεση, με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπειες» ανέφερε στο άρθρο του, το οποίο δημοσιεύθηκε από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Ρωσία διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία και τις πιο εκτεταμένες στρατιωτικές υποδομές στην Αρκτική. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, και η Κίνα έχει ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην πλούσια σε ορυκτούς πόρους περιοχή, κυρίως μέσω συνεργασιών με τη Μόσχα.

Την ίδια ώρα, η Νορβηγία, η οποία συνορεύει με τη Ρωσία, προχώρησε αυτόν τον μήνα στην επέκταση μιας νεοσύστατης στρατιωτικής ταξιαρχίας με έδρα την Αρκτική. Πρόκειται για ακόμη μία κίνηση χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ προς ενίσχυση της αμυντικής της παρουσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει τις κατηγορίες ότι αποτελεί απειλή για το ΝΑΤΟ.