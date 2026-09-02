Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονος για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο

Στη σύλληψη ενός 47χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, δίνοντας συνέχεια στην υπόθεση των πυροβολισμών που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (01/09) στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το επεισόδιο ξέσπασε όταν ο 47χρονος, μαζί με δύο ακόμη εμπλεκόμενους, έφτασαν έξω από το σπίτι ενός 30χρονου με δύο οχήματα. Αφορμή για την επίθεση φαίνεται πως ήταν οικονομικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής:

Ένας από τους δράστες πυροβόλησε τον 30χρονο στο πόδι με καραμπίνα.

Δεύτερος εμπλεκόμενος ξυλοκόπησε το θύμα, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Από τα σκάγια τραυματίστηκε ελαφρά και μία 48χρονη περαστική, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικές αρχές εντόπισαν το όχημα του 47χρονου συλληφθέντα, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα μη πυροδοτημένα φυσίγγια καραμπίνας, καθώς και μία ξύλινη βέργα.

Η ταυτότητα των άλλων δύο δραστών έχει ήδη εξακριβωθεί από την Αστυνομία και βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο 47χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ο 30χρονος τραυματίας παραμένει και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.