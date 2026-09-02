Μαρία Αναστασοπούλου για την κατάψυξη ωαρίων: Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία, βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς

Στην απόφασή της να προχωρήσει σε κατάψυξη ωαρίων και στη διαδικασία που ακολούθησε αναφέρθηκε η Μαρία Αναστασοπούλου, περιγράφοντας την εμπειρία μοναχική, ενώ για τις αλλαγές που παρατήρησε στο σώμα της, σχολίασε ότι έπρεπε να τις διαχειριστεί.

Η δημοσιογράφος παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μεταξύ άλλων εξήγησε, γιατί επέλεξε να μιλήσει δημόσια για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Σε ερώτηση για το αν έχει φανταστεί τον εαυτό της ως μητέρα, η Μαρία Αναστασοπούλου απάντησε ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με τα τρία βαφτιστήρια της, ενώ τόνισε πως το ζήτημα της απόκτησης παιδιού είναι ιδιαίτερα προσωπικό. Όπως είπε, όταν είχε μιλήσει δημόσια για την κατάψυξη ωαρίων, στόχος της ήταν να ενημερώσει και να βοηθήσει άλλες γυναίκες που ενδεχομένως σκέφτονταν να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.

Όπως είπε: «Καταρχάς έχω τρία βαφτιστήρια που τα αγαπάω πολύ. Νομίζω ότι είμαι πολύ καλή νονά, ή τουλάχιστον προσπαθώ. Η συζήτηση για το παιδί θεωρώ ότι είναι πολύ προσωπική. Κάποια στιγμή, πέρσι, μοιράστηκα σε συνέντευξή μου ότι έχω κάνει κατάψυξη ωαρίων, όχι γιατί ενδιαφέρει κανέναν τι έκανα εγώ, αλλά επειδή ήθελα να βοηθήσω άλλες γυναίκες. Αυτός ήταν ο λόγος που το αποκάλυψα. Από τότε δέχτηκα πάρα πολλά μηνύματα από γυναίκες οι οποίες μπορεί να το σκέφτονταν, αλλά δεν μπήκαν στη διαδικασία να το ψάξουν. Για εμένα ήταν απίστευτη ανακούφιση ότι πιθανόν να βοήθησα ή φώτισα λίγο περισσότερο αυτό το θέμα, που πια δεν είναι όπως παλιά, αλλά ακόμα υπάρχουν πολλές γυναίκες που δεν ξέρουν τι να κάνουν. Θα ήθελα κι εγώ να έχω ακούσει κάποιον να μιλάει πολύ ανοιχτά για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Εξηγώντας πώς βίωσε τη διαδικασία της κατάψυξης ωαρίων, η δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι κάθε γυναίκα μπορεί να έχει διαφορετική εμπειρία. Για την ίδια, όπως δήλωσε, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες, περιέγραψε όμως τη συγκεκριμένη περίοδο ως μια αρκετά μοναχική και προσωπική εμπειρία, λόγω των αλλαγών που παρατηρεί μία γυναίκα στο σώμα της: «Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Εγώ δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία. Απλά ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία. Είναι πολύ προσωπική εμπειρία. Βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς, είναι πράγματα που δεν έχεις ξανανιώσει. Είναι ένα ιδιαίτερο δεκαπενθήμερο».

Αναφερόμενη στη συναισθηματική της κατάσταση εκείνη την περίοδο, η Μαρία Αναστασοπούλου σχολίασε πως δεν ένιωσε φόβο ούτε αντιμετώπισε ψυχολογικές μεταπτώσεις: «Ούτε φοβήθηκα, ούτε είχα ψυχολογικές μεταπτώσεις που μπορεί να έχεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν πρωτόγνωρο. Όταν παίρνεις μια τέτοια απόφαση, δεν ξέρεις τι ακολουθεί. Αλλά τελικά, όταν το κάνεις, αισθάνεσαι ότι έκανες το σωστό».

Στη συνέχεια, αποκάλυψε τι ήταν εκείνο που την οδήγησε τελικά να προχωρήσει στην κατάψυξη ωαρίων. Όπως ανέφερε, η αφορμή δόθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου της, όταν ο γιατρός της τη ρώτησε γιατί δεν είχε ήδη κάνει τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Στον ετήσιο έλεγχο που πήγα να κάνω, ο γυναικολόγος μου μου είπε: “Γιατί δεν το έχουμε κάνει ήδη;”. Το είχα σκεφτεί κι εγώ, αλλά δεν το είχα βάλει μέχρι τότε στο πρόγραμμα. Το αποφάσισα ακαριαία: “Τώρα ή ποτέ”. Η επιστήμη προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο, το χρησιμοποιείς, και από κει και πέρα τι θα φέρει το μέλλον κανένας δεν το ξέρει. Δεν ένιωθα να πιέζομαι, ότι πρέπει να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Χρησιμοποίησα αυτό το εργαλείο και ησύχασα. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που σκέφτεσαι: “Γιατί να μην το κάνω;”. Ανεξαρτήτως τι θα συμβεί στην πορεία».