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Απορρίφθηκε από τον ΠΑΟΚ η πρόταση για τον Σορετίρε!

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THESTIVAL TEAM

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Ο ΠΑΟΚ είπε “όχι” στην πρόταση που έφτασε στα γραφεία του για την παραχώρηση του Σόλα Σορετίρε, με όλα τα δεδομένα πλέον να δείχνουν πως ο Άγγλος εξτρέμ θα συνεχίσει στην Τούμπα.

Ο Δικέφαλος δέχθηκε επίσημη κρούση για την πώληση του 22χρονου μεσοεπιθετικού, ωστόσο η πρόταση απορρίφθηκε από τους Ασπρόμαυρους.

Έτσι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Σορετίρε παραμένει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και υπολογίζεται κανονικά για τη συνέχεια της σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά βάζει τέλος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, στα σενάρια αποχώρησής του από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση που είχε στα χέρια του και ο Σορετίρε, όπως όλα δείχνουν, συνεχίζει με την ομάδα, αποτελώντας μία ακόμη επιλογή για τον Αλέσιο Λίσι στα άκρα της επίθεσης.

Πηγή: sport24.gr

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