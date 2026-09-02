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Ηράκλειο: Πέντε 14χρονοι έδωσαν ραντεβού για ξύλο σε σχολείο – Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Αρχείο Intime
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Ραντεβού σε χώρο σχολείου που εξελίχθηκε σε συμπλοκή έδωσαν πέντε 14χρονοι στο Ηράκλειο της Κρήτης, με έναν από αυτούς να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το επεισόδιο σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες με έναν από τους ανήλικους να τραυματίζεται στο πρόσωπο.

Από την ιατρική εξέταση διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα στη μύτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή και ο ρόλος των εμπλεκομένων.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πέντε γονέων των ανήλικων που φέρονται να συμμετείχαν στο επεισόδιο.

Ηράκλειο

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