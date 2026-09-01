Μασάτε συχνά πάγο; Η παράξενη επιθυμία που μπορεί να δείχνει έλλειψη σιδήρου

Για πολλούς ανθρώπους, ένα παγάκι στο ποτό είναι απλώς ένας τρόπος να δροσιστούν. Όταν όμως η ανάγκη να μασήσετε ή να φάτε πάγο γίνεται επίμονη και δύσκολη να ελεγχθεί, μπορεί να κρύβεται κάτι περισσότερο από μια απλή προτίμηση.

Η παγοφαγία (pagophagia) είναι ο ιατρικός όρος για την επίμονη επιθυμία και κατανάλωση πάγου. Ανήκει στο φάσμα της pica, μιας διαταραχής που χαρακτηρίζεται από την επιθυμία κατανάλωσης ουσιών χωρίς διατροφική αξία. Η παγοφαγία έχει συνδεθεί ιδιαίτερα με την έλλειψη σιδήρου, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου δεν έχει ακόμη εμφανιστεί αναιμία.

Η σχέση με τον σίδηρο

Η έντονη επιθυμία για πάγο θεωρείται ένα από τα λιγότερο γνωστά σημάδια που μπορεί να συνοδεύουν την έλλειψη σιδήρου. Οι ειδικοί δεν έχουν καταλήξει με βεβαιότητα στο γιατί συμβαίνει αυτό, όμως η σχέση έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.

Μάλιστα, η παγοφαγία μπορεί να εμφανιστεί πριν από την πλήρη εικόνα της σιδηροπενικής αναιμίας. Όταν τα αποθέματα σιδήρου μειώνονται, η φερριτίνη μπορεί να έχει ήδη πέσει πριν επηρεαστεί σημαντικά η αιμοσφαιρίνη.



Η έλλειψη σιδήρου μπορεί επίσης να συνοδεύεται από συμπτώματα όπως επίμονη κόπωση, αδυναμία, δύσπνοια, ζάλη, ωχρότητα, πονοκέφαλο και αίσθημα κρύου στα χέρια και τα πόδια.

Γι’ αυτό, όταν κάποιος αρχίζει ξαφνικά να αναζητά πάγο καθημερινά ή αισθάνεται ότι δεν μπορεί να σταματήσει να τον μασά, αξίζει να το αναφέρει στον γιατρό του. Ένας αιματολογικός έλεγχος μπορεί να δείξει αν υπάρχει έλλειψη σιδήρου και να βοηθήσει να εντοπιστεί η αιτία της.

Δεν σημαίνει πάντα αναιμία

Η επιθυμία για πάγο δεν αποτελεί από μόνη της διάγνωση. Μπορεί να εμφανιστεί και σε άλλες καταστάσεις, ενώ ο πάγος μπορεί να χρησιμοποιείται περιστασιακά για την ανακούφιση της δίψας ή της ξηροστομίας.

Σε ορισμένους ανθρώπους, το μάσημα πάγου μπορεί επίσης να λειτουργεί ως μια καθησυχαστική ή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά και να συνδέεται με στρες ή άλλους ψυχολογικούς παράγοντες. Η Mayo Clinic σημειώνει ότι η pica μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σχετίζεται με συναισθηματικούς παράγοντες, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Το πρόβλημα μπορεί να είναι και στα δόντια

Ακόμη κι αν ο πάγος δεν προκαλεί κάποια εσωτερική βλάβη, το συστηματικό μάσημά του μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τα δόντια.

Η σκληρότητα του πάγου μπορεί να προκαλέσει μικρές ρωγμές στο σμάλτο, να σπάσει ή να αποκολλήσει σφραγίσματα και στεφάνες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε κάταγμα δοντιού. Η συνεχής πίεση μπορεί επίσης να προκαλέσει πόνο στους μυς της γνάθου.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν ήδη ευαίσθητα ή αποκατεστημένα δόντια, καθώς και από όσους φορούν σιδεράκια, τα οποία μπορεί να υποστούν ζημιά από το μάσημα πάγου.

Πότε χρειάζεται έλεγχος

Αν τρώτε περιστασιακά ένα παγάκι, δεν σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Διαφορετική είναι η περίπτωση όταν η επιθυμία γίνεται καθημερινή, επίμονη ή καταναγκαστική.

Σε αυτή την περίπτωση, ένας γιατρός μπορεί να ζητήσει εξετάσεις αίματος, μεταξύ άλλων για την αξιολόγηση της αιμοσφαιρίνης και των αποθεμάτων σιδήρου. Η φερριτίνη αποτελεί σημαντικό δείκτη των αποθηκών σιδήρου, ενώ ο έλεγχος μπορεί να συμπληρωθεί από άλλες εξετάσεις ανάλογα με την εικόνα κάθε ανθρώπου.

Και κάτι σημαντικό: μην αρχίσετε συμπληρώματα σιδήρου μόνο και μόνο επειδή έχετε έντονη επιθυμία για πάγο. Η Mayo Clinic συστήνει ιατρική αξιολόγηση πριν από τη λήψη σιδήρου, καθώς η υπερβολική ποσότητα μπορεί να είναι επιβλαβής.

Η παγοφαγία μπορεί τελικά να είναι μια απλή συνήθεια, αλλά όταν εμφανίζεται επίμονα μπορεί να αποτελεί ένα μικρό, ασυνήθιστο «καμπανάκι» του οργανισμού. Και στην περίπτωση της έλλειψης σιδήρου, η αναζήτηση της πραγματικής αιτίας έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια την επιθυμία για ένα παγάκι.

Πηγή: instyle.gr