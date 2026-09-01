Ζελένσκι: Τα ουκρανικά drones έχουν ουσιαστικά κλείσει τον ρωσικό εναέριο χώρο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε την Τρίτη τις αεροπορικές εταιρείες και τις ασφαλιστικές ότι η παρουσία ουκρανικών drones έχει καταστήσει επικίνδυνο τον ρωσικό εναέριο χώρο, ο οποίος στην πράξη έχει κλείσει.

«Σήμερα θέλουμε να προειδοποιήσουμε κάθε αεροπορική εταιρεία που χρησιμοποιεί τον ρωσικό εναέριο χώρο, κάθε ασφαλιστική εταιρεία, όλους όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν βασικά ρωσικά αεροδρόμια: ο ρωσικός ουρανός έχει καταστεί εντελώς επικίνδυνος», δήλωσε ο Ζελένσκι στο βραδινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Η Ουκρανία δεν αποτελεί απειλή για την πολιτική αεροπορία, τόνισε, «όμως θα υπάρχουν drones στον ουρανό της Ρωσίας και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη».

«Παρότι οι ρωσικές αρχές δεν το ανακοινώνουν όπως θα έπρεπε, ο ρωσικός εναέριος χώρος επί της ουσίας έχει κλείσει. Ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία έχει κλείσει τον ίδιο της τον ουρανό», πρόσθεσε.

It was from Russia that the first missiles and the first drones came, and they crossed our country’s border from Russian airspace. This escalation cannot and will not remain confined to Ukrainian territory.



Today, we want to warn every airline that uses Russian airspace, every… September 1, 2026

Η Ρωσία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του Κιέβου και άλλων ουκρανικών πόλεων. Στην τελευταία επίθεση της Μόσχας σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμη, κατά την έκτη συνεχόμενη ημέρα σφοδρών επιδρομών στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Η Ουκρανία απαντά με συχνές επιδρομές drones εναντίον στόχων στη Ρωσία, πολλοί από τους οποίους συνδέονται με την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, αλλά και εναντίον εμπορικών εγκαταστάσεων.