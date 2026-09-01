Θεσσαλονίκη: Εγκαινιάζεται η νέα πτέρυγα Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών στο “Γ. Παπανικολάου”

Περισσότεροι ασθενείς από τη Βόρεια Ελλάδα, την υπόλοιπη χώρα και την Κύπρο αναμένεται να έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινούνται σε άλλα κέντρα της Ελλάδας ή στο εξωτερικό, με τη λειτουργία της νέας πτέρυγας Κυτταρικών και Γονιδιακών Θεραπειών και Εργαστηρίων της Αιματολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου».

Τη νέα πτέρυγα θα εγκαινιάσει στις 4 Σεπτεμβρίου, στις 19:00, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με στοιχεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, η λειτουργία της νέας υποδομής αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των κυτταρικών θεραπειών κατά 30% έως 50%, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι θεραπευτικές ενδείξεις.

Το νέο κτίριο χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με συμβατικό τίμημα περίπου 13,36 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και αποτελεί μία από τις νέες υποδομές του νοσοκομείου. Έχει συνολική επιφάνεια 2.507,95 τετραγωνικών μέτρων και αναπτύσσεται σε τρεις υπέργειους ορόφους. Στη νέα πτέρυγα συγκεντρώνονται σε ενιαίο χώρο οι υποδομές για κρίσιμες λειτουργίες της Αιματολογίας, μεταξύ άλλων το Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος, τα Εργαστήρια Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Κυτταρογενετικής, Κυτταρομορφολογίας και Κυτταρομετρίας Ροής, καθώς και Βιοτράπεζα και υποδομές για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ