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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δ. Νατσιός: Την αγωνία του πολίτη στο σούπερ μάρκετ πώς να την καταλάβουν οι θαμώνες πεντάστερων ξενοδοχείων;

Intime
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Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός ασκεί με δήλωσή του κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια.

Με αφορμή την εθνική συμφωνία για μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, αναφέρει:

«Η κυβέρνηση μιλά για 1.740 κωδικούς προϊόντων με μειωμένες τιμές στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μιλά για μειώσεις της τάξης του 7% κατά μέσο όρο και με την μεγαλύτερη μείωση να αγγίζει το 30%. Υπάρχουν όμως και τα νούμερα που αποφεύγει να μας πει. Δεν μας λέει πως οι μειωμένες τιμές αφορούν μόνο το 4% των κωδικών που διαθέτει ένα συνοικιακό σούπερ μάρκετ. Δεν μας λέει πως οι σημερινές μειωμένες τιμές είναι ακριβότερες από αυτές του Ιουνίου στα ίδια προϊόντα, όπως καταγγέλλουν οι καταναλωτικές ενώσεις. Δεν μας λέει πως ο πληθωρισμός για τον μήνα Αύγουστο είναι στο 3,7%, αυξημένος και σε σχέση με τον Ιούλιο αλλά και σε σύγκριση με πέρσι».

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος, ο κ. Νατσιός, υποστηρίζει: «Όλα αυτά είναι καθημερινές αγωνίες των πολιτών. Αλλά πώς να το γνωρίζουν αυτοί που κάνουν διακοπές σε πεντάστερα ξενοδοχεία και πρόσφατα αποκτηθείσες ιδιόκτητες παραλιακές βίλες;».

Δημήτρης Νατσιός

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