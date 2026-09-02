Ν. Ρωμανός: “Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0 από τον Α. Τσίπρα – Να απαντήσει για χρηματοδότηση και Βενεζουέλα”

Στις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, στις φορολογικές ελαφρύνσεις και την ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά και στην πολιτική επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Νίκος Ρωμανός, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ACTION24.

Ο κ. Ρωμανός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφορά αξιοπιστίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και τις εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι όσα θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός θα είναι συγκεκριμένα, κοστολογημένα και εφαρμόσιμα.

«Ό,τι ακούσουμε θα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και συγκεκριμένα χρήματα με τα οποία θα υλοποιηθεί. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με ό,τι άλλο ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα», τόνισε.

«Νέα συμφωνία αλήθειας για την Ελλάδα του 2030»

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, ο Νίκος Ρωμανός εξήγησε ότι θα κινηθούν σε δύο βασικούς άξονες. «Το ένα σκέλος θα είναι μία νέα συμφωνία αλήθειας, με έναν οδικό χάρτη του πώς θα φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030. Το δεύτερο σκέλος θα αφορά το τι μπορούν να περιμένουν οι πολίτες από πλευράς φορολογικών ελαφρύνσεων και αυξήσεων των εισοδημάτων», ανέφερε.

Όπως σημείωσε, στο επίκεντρο βρίσκεται η επιστροφή στους πολίτες του μερίσματος που δημιουργείται από την ανάπτυξη της οικονομίας και τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών. Το κρίσιμο είναι πώς αυτό το μέρισμα ανάπτυξης μπορεί να επιστρέψει στους πολίτες, μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις εισοδημάτων», σημείωσε.

«ΣΥΡΙΖΑ 2.0 με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε ο Νίκος Ρωμανός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τη νέα πολιτική του παρουσία ως «ΣΥΡΙΖΑ 2.0» με «Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0». «Σήμερα θα έχουμε από τον ΣΥΡΙΖΑ 2.0 το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2.0. Είναι πολύ εύκολο να ανατρέξει κανείς στο πρώτο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και να δει τι από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί τότε έγιναν ή αν τελικά έγιναν τα ακριβώς αντίθετα», ανέφερε.

Ο κ. Ρωμανός υποστήριξε ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί πολιτικά υπέρ της κυβέρνησης, καθώς επαναφέρει στη μνήμη των πολιτών το παρελθόν του. «Όσο περισσότερο ο κ. Τσίπρας θυμίζει τη σύνδεσή του με τη Θεσσαλονίκη, τόσο περισσότερο θυμίζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τους μουσαμάδες και την αναξιοπιστία του. Επικοινωνιακά, αυτό είναι δώρο για εμάς», είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε: «Μακάρι να πήγαινε κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη».

«Επέλεξε να διαλύσει το κόμμα του που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση»

Σχολιάζοντας τα δημοσκοπικά ευρήματα για τον Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Ρωμανός υπογράμμισε ότι ο πρώην πρωθυπουργός ήταν εκείνος που επέλεξε να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να διαλύσει ένα κόμμα που είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση.

«Ο ίδιος επέλεξε να καταστρέψει το κόμμα του, να αποχωρήσει δίνοντας δήθεν χώρο στους νέους και τώρα να επιστρέψει στον ίδιο πολιτικό ρόλο, με άλλο κόμμα, άλλο branding και άλλο όνομα», ανέφερε.

Σημείωσε ακόμη ότι η επιστροφή στην ίδια θέση, με στόχο το ποσοστό του 23% που θεωρήθηκε «ασήκωτη» αποτυχία και οδήγησε τον κ. Τσίπρα στην παραίτηση, δύσκολα μπορεί να παρουσιαστεί σήμερα ως πολιτική επιτυχία.

«Να απαντήσει πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του»

Ο Νίκος Ρωμανός έθεσε, τέλος, δύο συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον να δώσει απαντήσεις κατά την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη:

«Θα είχε ενδιαφέρον ο κ. Τσίπρας να απαντήσει σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του», σημείωσε. «Το δεύτερο αφορά τις καταγγελίες του Ιάσωνα Πιπίνη για τις σχέσεις Τσίπρα με το καθεστώς της Βενεζουέλας, για χρηματοδοτήσεις, για επισκέψεις με βαλίτσες και για όσα έχει δηλώσει το τελευταίο διάστημα ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος. Ο κατά τα άλλα λαλίστατος κ. Τσίπρας, που εμφανίζεται ως κήνσορας της διαφάνειας και της ηθικής, δεν έχει πει κουβέντα», ανέφερε.