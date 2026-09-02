Νεπάλ: Στους 1.204 νεκρούς και 4.216 αγνοούμενους ο απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα

Η καταστροφική πλημμύρα που κατέκλυσε πριν από μία εβδομάδα το Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 1.204 ανθρώπους, με τον αριθμό των αγνοουμένων να ανέρχεται σε 4.216, σύμφωνα με έναν νέο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύτηκε σήμερα από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Από την πλευρά τους, τα κινεζικά κρατικά ΜΜΕ έκαναν λόγο, από την πλευρά του Θιβέτ, για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.225 νεκρούς και 4.757 αγνοουμένους.