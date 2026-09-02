Γκιουλέκας από Βεργίνα: Η Β. Ελλάδα είναι προνομιακή και νομοτελειακά θα αναπτύσσεται διαρκώς όσο πιο γρήγορα γίνονται οι υποδομές

Τη σημασία της Μακεδονίας και της Θράκης ως περιοχής με ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και την ανάγκη ταχύτερης υλοποίησης των υποδομών και καλύτερης αξιοποίησης της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, ανέδειξε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, μιλώντας στο Συνέδριο των Αιγών στη Βεργίνα Ημαθίας.

Ο κ. Γκιουλέκας αναφέρθηκε αρχικά στην οικονομία και στις προτάσεις που κατατίθενται για την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.Σημείωσε, πως είναι εύκολο να διατυπώνονται προτάσεις που όλοι θα ήθελαν να ακούσουν, αλλά το κρίσιμο είναι να μπορούν να εφαρμοστούν.

«Το καλό είναι ότι μακρύναμε το πάπλωμα» είπε ο κ. Γκιουλέκας, αναφερόμενος στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και παρέπεμψε σε μια ιστορική φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ότι «η πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις υποδομές και στη διασύνδεση της περιοχής με την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη. Όπως είπε, η καθυστέρηση σε σημαντικά έργα κόστισε χρόνο στην ανάπτυξη, όμως πλέον γίνονται βήματα μπροστά , ενώ πλέον η Δυτική Μακεδονία και η Ήπειρος έρχονται στο επίκεντρο μέσα από νέους οδικούς άξονες.

Ο υφυπουργός στάθηκε, επίσης, στον πλούτο που διαθέτει η περιοχή και ο οποίος, όπως υπογράμμισε, δεν αφορά μόνο την παραγωγή και την οικονομία αλλά και την ιστορική κληρονομιά. «Είναι προίκα μας και είναι μία πολύ μεγάλη προίκα», είπε, αναφερόμενος στους αρχαιολογικούς χώρους, από τις Αιγές και τη Βεργίνα, έως το Δίον και τη Θράκη.

«Δεν είχαμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και γενικά στην Ελλάδα έδρα για τον Μέγα Αλέξανδρο», σημείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε : «Και τώρα έγινε η έδρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στο ΑΠΘ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι μόνο ένα πρόσωπο της ιστορίας μας· είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Παιδεία, τον πολιτισμό και την παγκόσμια ιστορία».

«Η περιοχή μας είναι προνομιακή και νομοτελειακά θα αναπτύσσεται διαρκώς όσο πιο γρήγορα γίνονται οι υποδομές», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι οι υποδομές δεν είναι μόνο τα μεγάλα έργα, αλλά και η συνολική αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της περιοχής.

Ο κ. Γκιουλέκας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική θέση της Μακεδονίας και της Θράκης, στα λιμάνια και στις δυνατότητες σύνδεσης με την Κεντρική Ευρώπη. Στόχος, όπως είπε, πρέπει να είναι «να κάνουμε την περιοχή μας ένα κέντρο Παιδείας και πολιτισμού», αλλά και έναν ισχυρό κόμβο μεταφορών, εμπορίου και παραγωγής.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης για την ενίσχυση των σχέσεων με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, σημειώνοντας τις σημαντικές επαφές που έγιναν σε επισκέψεις του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες, με τη συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων της Μακεδονίας και της Θράκης.