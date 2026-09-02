Φονική πλημμύρα στο Νεπάλ: Καμπανάκι ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή – “Τα ακραία φαινόμενα εκτυλίσσονται πλέον παντού”

Η φονική πλημμύρα που σημειώθηκε στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, όπως και οι φωτιές στην Ευρώπη θα έπρεπε να επαναφέρουν την προσοχή στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, δήλωσε σήμερα η διευθύντρια του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα του ΟΗΕ.

«Τολμώ να ελπίζω ότι αυτό, πέραν των κυμάτων καύσωνα αυτού του καλοκαιριού, πέραν των δασικών πυρκαγιών…» θα επαναφέρει την προσοχή των πολιτικών στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, είπε η Μαφάλντα Ντουάρτε, διευθύντρια του Ταμείου, αναφερόμενη στους καύσωνες και τις πυρκαγιές που έπληξαν την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Αυτά τα φαινόμενα εκτυλίσσονται πλέον παντού, δεν είναι ένα φαινόμενο μονάχα των αναπτυσσόμενων χωρών», υπογράμμισε η ίδια.

Η Μαφάλντα Ντουάρτε βρίσκεται στο Παλάου για την ετήσια Σύνοδο των ηγετών των νήσων του Ειρηνικού, τα οποία θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως τη μεγαλύτερη απειλή τους όσον αφορά την ασφάλεια.

Για τη διευθύντρια του Ταμείου, πολλές χώρες δεν κατανοούν πως ο κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με μη αναστρέψιμα σημεία καμπής.

«Διαπιστώνουμε, σε παγκόσμια κλίμακα, πως η κλιματική αλλαγή υποχωρεί στη σειρά των προτεραιοτήτων, καθώς άλλα θέματα, οι συρράξεις και τα σοκ που προκαλούν περνούν στην πρώτη θέση», σημείωσε σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

«Βλέπουμε πως, όταν υπάρχει βούληση, αποδεσμεύονται χρηματοδοτήσεις για την αντιμετώπιση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Για τον έναν ή τον άλλο λόγο, δεν βλέπουμε το ίδιο είδος ανταπόκρισης για το κλίμα, όπως θα μπορούσαμε να αναμένουμε», είπε η αξιωματούχος.

Από την πλευρά τους, οι κυβερνήσεις του Ειρηνικού δεν έκρυψαν την απογοήτευσή τους σήμερα για μια έκθεση του ΟΗΕ που συμπεραίνει ότι ο κόσμος δεν θα επιτύχει τον στόχο του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

Ειδική απεσταλμένη για το Κλίμα των Νήσων Μάρσαλ και πληρεξούσια του Ειρηνικού για την COP31, η Τίνα Στέτζε εκτιμά πως είναι αναγκαία η «επείγουσα και χειροπιαστή» πρόοδος προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρών νησιωτικών κρατών στις κλιματικές χρηματοδοτήσεις.

Χαρακτήρισε «άδειο κουβά» ένα ξεχωριστό ταμείο του ΟΗΕ αφιερωμένο στις «απώλειες και τις ζημιές», που δημιουργήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές καταστροφές.

Αναγνωρίζοντας την απογοήτευση μεταξύ των μικρών χωρών σχετικά με τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση στο Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα, η Μαφάλντα Ντουάρτε υποστήριξε ότι αυτές οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί, φτάνοντας κατά μέσο όρο τους εννέα μήνες.

Επιπλέον, το ταμείο έχει διπλασιάσει τις επενδύσεις του στον Ειρηνικό τα τελευταία τρία χρόνια, φτάνοντας το 1 δισεκατομμύριο δολάρια (860 εκατομμύρια ευρώ).

Το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα έχει επενδύσει 19 δισεκατομμύρια δολάρια (16,3 δισεκατομμύρια ευρώ) σε 134 αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποχώρησαν από το ταμείο τον Ιανουάριο. Τον Μάιο, η Βρετανία μείωσε στο μισό τη συνεισφορά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ