Άρης: Αμφίβολος ο Φαμπιάνο, σε ετοιμότητα ο Σούταλο για την ΑΕΚ

Ο Βραζιλιάνος στόπερ του Άρη, Φαμπιάνο, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ και οι εξετάσεις έδειξαν αιμάτωμα στον μηρό από χτύπημα, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην πρώτη προπόνηση μετά το ρεπό της Τρίτης.

Η συμμετοχή του στο παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας παραμένει αμφίβολη και οι επόμενες δύο προπονήσεις θα είναι καθοριστικές για το αν θα μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Όσο ο Φαμπιάνο δεν επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να δούμε τον Μπόσκο Σούταλο να κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Άρη σε ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια του πρώτου κομματιού της σεζόν.

Ο Κροάτης βρίσκεται πλέον σε ετοιμότητα και, σε περίπτωση απουσίας του Φαμπιάνο, είναι το φαβορί για να πάρει θέση στο κέντρο της άμυνας.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Μετά το ρεπό της Τρίτης, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ.

Η προπόνηση της Τετάρτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Περιλάμβανε αρχικά ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης, καθώς και παιχνίδια υψηλής έντασης σε περιορισμένους χώρους.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε ένα μπλοκ ασκήσεων αναερόβιας αντοχής με έμφαση στις αγωνιστικές μεταβάσεις, ενώ το κύριο μέρος ολοκληρώθηκε με παιχνίδι τακτικής βασισμένο στις αρχές αμυντικής και επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια εκτέλεσαν εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης βάσει της ανάλυσης της εβδομαδιαίας επιβάρυνσης και των δεδομένων από την πρόσφατη αναμέτρηση με τον Ο.Φ.Η.

Ο Φαμπιάνο Λέισμαν, από την πλευρά του, έκανε ατομικό.

Αύριο, Πέμπτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το απόγευμα ενόψει της αναμέτρησης με την Α.Ε.Κ. στην «Allwyn Arena» (05/09, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».