MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική βόλεϊ γυναικών: Σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου στον αγώνα με την Σερβία, έκλαιγαν οι συμπαίκτριές της – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοκαριστικός τραυματισμός της Γεωργίας Αγγελοπούλου στον προημιτελικό του Eurovolley ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας.

Η 20χρονη ακραία που στην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλο τουρνουά με την Εθνική γυναικών ήταν η αποκάλυψη και κλήθηκε να αγωνιστεί κόντρα στη Σερβία, γιατί η Φαίη Μπακοδήμου είχε τραυματιστεί στον αγώνα με τη Γαλλία, είδε την τύχη να της γυρνά την πλάτη στις αρχές του 2ου σετ.

Με το σκορ στο 0-2, προσπάθησε να βγάλει μια άμυνα, αλλά φαίνεται ότι το γόνατο της κόλλησε και έπεσε στο τάραφλεξ σφαδάζοντας από τους πόνους.

Οι συμπαίκτριες της βούρκωσαν μη πιστεύοντας αυτό που είχε συμβεί, με την Αγγελοπούλου να μεταφέρεται με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου με όλο το γήπεδο να την χειροκροτεί.

Δίπλα της βρέθηκε και ο γιατρός της Εθνικής Σερβίας, Ντέγιαν Αλεξάντριτς, ο οποίος συνεργάστηκε με το δικό μας τιμ, αλλά και η Φαίη Μπακοδήμου που κατάφερε να την ηρεμήσει.

Αυτήν την ώρα μεταφέρεται σε νοσοκομείο του Μπρνο για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Μάλιστα, η Ανθούλη και η Χατζηευστρατιάδου συνέχιζαν να παίζουν με δάκρυα στα μάτια.

Εθνική ομάδα βόλεϊ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 7 ώρες πριν

Από το Διάστημα έως την Τεχνητή Νοημοσύνη: Το ΑΠΘ στην 90ή ΔΕΘ – Η έρευνα και η καινοτομία στην πράξη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Πρωτοψάλτης για αφθώδη πυρετό στη Λέσβο: Πάνω από 80.000 ζώα έχουν θανατωθεί – 192 οι επιβεβαιωμένες εστίες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κυψέλη: “Δεν το έσφαξα, θέλαμε να σπάσουμε τον πάγο να το μεταφέρουμε αλλού” λέει ο 43χρονος για το δολοφονημένο βρέφος

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Νεπάλ: Στους 1.050 νεκρούς ο απολογισμός από την καταστροφική πλημμύρα, 3.916 άνθρωποι αγνούνται

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Μερικά εγκλήματα δεν συγκαλύπτονται, ούτε στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νετανιάχου από τη Γάζα: Δεν αποχωρούμε, ελέγχουμε το 60% της Λωρίδας