Περιοδεία κυβερνητικού κλιμακίου σε Σέρρες και Δράμα – Γκιουλέκας: “Η παρουσία μας στην περιφέρεια δεν είναι τυπική αλλά ουσιαστική”

Τις Σέρρες και τη Δράμα επισκέφθηκε, σήμερα, ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στο πλαίσιο των κυβερνητικών περιοδειών στη Μακεδονία και την Θράκη.

Στις Σέρρες, το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελείτο από τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση και μετείχαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Αναστάσιος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Επισκέφτηκαν το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών, για το οποίο, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βρούτσης, θα δοθούν 11,2 εκατ. για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του. Τα χρήματα αυτά είναι άμεσα διαθέσιμα και με την ανάδειξη του αναδόχου ξεκινούν όλες οι εργασίες αναβάθμισης του αυτοκινητοδρομίου.

Στην Δράμα, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης μαζί με τον υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα και τον βουλευτή του νομού Δημήτρη Κυριαζίδη επισκέφτηκαν επιχειρήσεις της περιοχής, το Επιμελητήριο του νομού και το δημοτικό στάδιο Δράμας «Αλέκος Φρούσιος», το οποίο, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών, αναβαθμίζεται πλήρως.

«Η παρουσία μας στην περιφέρεια δεν είναι τυπική αλλά ουσιαστική με στόχο να δώσουμε λύσεις και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε νομό της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι περιοδείες αυτές είναι συνεχείς και εντάσσονται στο πλαίσιο της προώθησης των Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε νόμο ξεχωριστά. Παράλληλα, συνεχίζονται τα τελευταία δύο χρόνια οι περιοδείες που οργανώνει το υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης σε όλους τους νομούς της Βορείου Ελλάδας με στόχο την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας» τόνισε ο κ. Γκιουλέκας.