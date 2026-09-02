Reuters: Η Ελλάδα θα μπορούσε να αποπληρώσει το πρώτο μνημόνιο δύο χρόνια νωρίτερα

Η Ελλάδα θα μπορούσε να εξοφλήσει έως το 2029 τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, αρχικού ύψους περίπου 53 δισ. ευρώ, επισπεύδοντας κατά δύο χρόνια το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα.

Αυτό αναφέρει το Reuters επικαλούμενο δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι η θετική πορεία των δημόσιων οικονομικών και οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης επιτρέπουν την επιτάχυνση των αποπληρωμών.

Το Reuters αναφέρει ότι κατά τη δημοσιονομική κρίση της περιόδου 2009-2018 η Ελλάδα έφτασε κοντά στην έξοδο από την Ευρωζώνη, ενώ για περισσότερες από δύο δεκαετίες διατηρούσε το υψηλότερο δημόσιο χρέος μεταξύ των χωρών του ευρώ.

Έκτοτε, το ελληνικό χρέος έχει περιοριστεί κατά περισσότερες από 60 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ. Πέρυσι διαμορφώθηκε στο 145,9% του ΑΕΠ, ενώ φέτος προβλέπεται να υποχωρήσει στο 136,8%, χαμηλότερα από το αντίστοιχο ποσοστό της Ιταλίας.

Η Αθήνα είχε γνωστοποιήσει πέρυσι την πρόθεσή της να εξοφλήσει έως το 2031 τα διμερή δάνεια που έλαβε το 2010 από τις χώρες της Ευρωζώνης μέσω του Greek Loan Facility (GLF).

Τα συγκεκριμένα δάνεια συνδέονται με το πρώτο από τα τρία προγράμματα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, τα οποία ανήλθαν συνολικά σε περίπου 289 δισ. ευρώ. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την αποπληρωμή τους με ετήσιες δόσεις περίπου 5 δισ. ευρώ, μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Νωρίτερα φέτος, ωστόσο, η Ελλάδα κατέβαλε αυξημένη δόση ύψους 6,9 δισ. ευρώ, περιορίζοντας το ανεξόφλητο υπόλοιπο στα 19,5 δισ. ευρώ.

«Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξοφλήσει πλήρως τα πρώτα μνημονιακά δάνεια έως το 2030 ή ακόμη και το 2029, αντί για το 2031», είπε στο Reuters ένας από τους δύο κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Και η δεύτερη κυβερνητική πηγή χαρακτήρισε εφικτή την ολοκλήρωση της αποπληρωμής την περίοδο 2029-2030, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες μπορούν να επιταχυνθούν περαιτέρω, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές συνθήκες.