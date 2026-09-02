ΠΑΟΚ ενόψει ΟΦΗ: “Προστατεύουμε την Τούμπα με φωνή και πάθος”

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται σήμερα στην Τούμπα τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να εφιστά την προσοχή στους φιλάθλους του Δικεφάλου.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

“Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην Τούμπα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας 2026-27. Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν έρθετε στο γήπεδο.

Απόψε η ομάδα μας θα αγωνιστεί έχοντας δίπλα της όλους εσάς. Η Τούμπα αποτελεί το μεγάλο μας όπλο και η προστασία της είναι υπόθεση όλων μας.

Με τη φωνή, το πάθος και την αστείρευτη στήριξή μας, δημιουργούμε την ατμόσφαιρα που μόνο εμείς μπορούμε και δίνουμε στην ομάδα την ώθηση που χρειάζεται για να διεκδικήσει τη νίκη.

Παράλληλα, κρατάμε ζωντανές τις αξίες που μας οδήγησαν ως εδώ και συνοδεύουν πάντα τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ: την ενότητα, τη συσπείρωση και την αφοσίωση στον Δικέφαλο.

Προστατεύουμε την έδρα μας, υποδεχόμαστε με σεβασμό τον ΟΦΗ, αγνοούμε κάθε πιθανή πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να θέσει σε κίνδυνο την ομάδα μας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία θα πραγματοποιήσει προελέγχους περιμετρικά του γηπέδου. Επίσης, στην Τούμπα απαγορεύονται ρητά τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα καπνογόνα, οι πυρσοί και οι συσκευές laser, η ρίψη αντικειμένων εντός του αγωνιστικού χώρου, όπως και η ανάρτηση πανό με ρατσιστικό, υβριστικό, πολιτικό ή σεξουαλικό περιεχόμενο.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 20:15, ενώ για λόγους ασφαλείας, θα κλείσουν στο 65o λεπτό της αναμέτρησης. Φροντίστε να έχετε ολοκληρώσει έγκαιρα την ταυτοποίηση του εισιτηρίου σας μέσω του Gov.gr Wallet, ιδανικά αμέσως μετά την αγορά του, ώστε να αποφύγετε καθυστερήσεις κατά την είσοδό σας στο γήπεδο.

Από τις 09:00 μέχρι και την έναρξη του αγώνα λειτουργεί το τμήμα επίλυσης προβλημάτων εισιτηρίων για την εξυπηρέτηση όσων αντιμετωπίζουν σχετικά ζητήματα.

Οι φίλαθλοι του Δικεφάλου έχουν τη δυνατότητα, μέσω του Gov.gr Wallet, να μεταβιβάσουν τα εισιτήρια διαρκείας τους έως και έξι ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Διαβάστε περισσότερες λεπτομέρειες ΕΔΩ.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρινίζει ότι δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet μετά την αγορά του, ούτε στη διαδικασία μεταβίβασης των εισιτηρίων διαρκείας. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet, τυχόν δυσλειτουργίες ή περιπτώσεις χρηστών που δεν έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, η εξυπηρέτηση παρέχεται αποκλειστικά μέσω του Gov.gr Εξυπηρέτηση Πολίτη (support.gov.gr) και του https://wallet.gov.gr/support.

Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ!”.