Λάρισα: Ο εισαγγελέας προτείνει την ενοχή του καθηγητή που ασέλγησε σε μαθήτριά του – “Έκανα μόνο sexting”, είπε ο 58χρονος

Την ενοχή του 58χρονου καθηγητή Θεολογίας για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων πρότεινε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λάρισας.

Η ανήλικη ήταν μαθήτρια στο σχολείο σε χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας όπου δίδασκε ο κατηγορούμενος όταν έλαβαν χώρα οι καταγγελλόμενες πράξεις το 2025.

Σύμφωνα με το larissanet.gr, στην απολογία του σήμερα ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε μόνο ότι έκανε «sexting» με την ανήλικη, δηλαδή αντάλλασσαν μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου, ενώ έλαβε και ένα βίντεο με την ανήλικη το οποίο όπως ανέφερε έσβησε αμέσως.

«Ουδέποτε, ουδέποτε, ουδέποτε το έχω κάνει» ανέφερε σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται για γενετήσιες πράξεις σε χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων.

Όταν ρωτήθηκε από την Πρόεδρο για ποιο λόγο η κοπέλα να πει ψέματα, η απάντηση του ήταν πως το έκανε είτε ως ένα τρόπο διαφυγής από το οικογενειακό της περιβάλλον λόγω ματαίωσης όταν πλέον η ανήλικη κατάλαβε πως δεν θα υλοποιούνταν οι φαντασιώσεις που αντάλλασσαν στα μηνύματα.

Όπως ανέφερε, η αρχική προσέγγιση έγινε από την κοπέλα όταν ξεκίνησε να τον ρωτά στο σχολείο για ζητήματα θεολογικής και σεξουαλικής φύσεως. Στη συνέχεια άρχισαν να ανταλλάσουν email για να καταλήξουν τελικά σε προσωπικές συζητήσεις.

Όταν τα μηνύματα έγιναν πλέον σεξουαλικά ανέφερε πως κολακεύτηκε και ότι ένιωσε πως κάποιος άνθρωπος τον εκτιμάει.

«Θέλατε επιβεβαίωση από μία έφηβη;» ήταν η ερώτηση της Προέδρου με τον κατηγορούμενο να απαντά πως «Δεν το σκέφτηκα καν. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Στην αγόρευση του ο εισαγγελέας αναφέρθηκε στο ζήτημα σχετικά με το αν οι ισχυρισμοί της κοπέλας είναι αληθείς. Τόνισε πως η ανήλικη ανέφερε σε τουλάχιστον τέσσερα άτομα τα όσα συνέβησαν επισημαίνοντας και την κατάθεση της ψυχολόγου του σχολείου ότι είναι ένα παιδί με συγκροτημένη σκέψη και ότι δεν θα μπορούσαν να είναι αποκυήματα της φαντασίας της όσα ανέφερε.

Αυτή τη στιγμή αγορεύει η συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας.