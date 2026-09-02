Λάρισα: Ομόφωνα ένοχος ο 58χρονος καθηγητής που ασέλγησε σε 16χρονη μαθήτρια – Ποινή κάθειρξης εννέα ετών

Ομόφωνα ένοχο έκρινε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας τον 58χρονο καθηγητή Θεολογίας για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια με παθόντα που συμπλήρωσε τα 14 έτη κατά συρροή και της πορνογραφίας ανηλίκων.

Το δικαστήριο επέβαλε σήμερα στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης εννέα ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη, γεγονός που σημαίνει ότι επιστρέφει στη φυλακή. Του αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό ο πρότερος έντιμος βίος.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, κατά την απολογία του νωρίτερα σήμερα, ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την κατοχή του επίμαχου υλικού, επέμεινε ωστόσο στην άρνησή του ως προς την κατηγορία της ασέλγειας σε βάρος της μαθήτριας. Παραδέχθηκε την ανταλλαγή ερωτικών μηνυμάτων με την μαθήτρια καθώς κι ενός βίντεο. Απέδωσε, επίσης, την συμπεριφορά της ανήλικης, λέγοντας ότι είπε ψέματα κατά τον ίδιο, στην προσπάθεια να διαφύγει από το οικογενειακό της περιβάλλον.

Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ούτε το δικαστήριο ούτε τον εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε προηγουμένως προτείνει την ενοχή του και για τις δύο πράξεις.

Υπενθυμίζεται ότι η ανήλικη ήταν μαθήτρια στο σχολείο σε χωριό της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας όπου δίδασκε ο κατηγορούμενος, όταν έλαβαν χώρα οι καταγγελλόμενες πράξεις το 2025.

Η ανήλικη παρουσιάζει διαταραχή μετατραυματικού στρες

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή κατά την οποία αναγνώστηκε στο ακροατήριο η ψυχολογική γνωμάτευση της ψυχολόγου που παρακολουθεί την ανήλικη τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, η κοπέλα παρουσιάζει διαταραχή μετατραυματικού στρες, η οποία αποδίδεται στην ψυχοσωματική κακοποίηση που υπέστη. Η ψυχολόγος περιέγραψε συμπτώματα αϋπνίας, έντονου φόβου ακόμη και όταν η ανήλικη βρίσκεται ανάμεσα σε άνδρες, καθώς και σοβαρές αλλαγές στην κοινωνική και καθημερινή της ζωή.

Όπως σημειώθηκε στη γνωμάτευση, η ανήλικη έχει περιορίσει σημαντικά τις κοινωνικές της σχέσεις, τις παρέες και τις φιλίες της, ενώ μετά την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος έγινε περισσότερο εσωστρεφής. Παράλληλα, υπήρξαν περίοδοι κατά τις οποίες δεν ήθελε να συνεχίσει μαθησιακά, ούτε ακόμη και να βρεθεί στον χώρο του σχολείου.