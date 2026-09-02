Θεσσαλονίκη: Μία τραυματίας μετά από τροχαίο κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο

Μία οδηγός τραυματίστηκε σήμερα το απόγευμα σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε γύρω στις 15:40. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο διάζωμα στη συμβολή των οδών 26ης Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου, κάτω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Η οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.