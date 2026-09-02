Θεσσαλονίκη: Μία τραυματίας μετά από τροχαίο κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Μία οδηγός τραυματίστηκε σήμερα το απόγευμα σε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Το τροχαίο έγινε γύρω στις 15:40. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στο διάζωμα στη συμβολή των οδών 26ης Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου, κάτω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
Η οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο.