Συνάντηση Δένδια-Χούκερ στο ΥΠΕΘΑ: Συζητήθηκε η ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και η MDCA

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με την υφυπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδια για Πολιτικές Υποθέσεις, Άλισον Χούκερ, η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Αθήνα.

Στη συνάντηση συμμετείχε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η επίσκεψη της Άλισον Χούκερ στην ελληνική πρωτεύουσα πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής κινητικότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ εντάσσεται σε σειρά επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον. Η αμερικανική πλευρά έχει θέσει ως βασικούς άξονες των συζητήσεων την περιφερειακή ασφάλεια, την οικονομική συνεργασία και την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Η ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Νίκου Δένδια, κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Στην ατζέντα βρέθηκε επίσης η υλοποίηση της Agenda 2030, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη στρατηγική σημασία της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ (MDCA).

Η MDCA αποτελεί το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την αμερικανική στρατιωτική παρουσία και τη διμερή αμυντική συνεργασία, με τη Σούδα και άλλες ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις να έχουν αποκτήσει σημαντικό ρόλο στον αμερικανικό και νατοϊκό σχεδιασμό στην περιοχή.

Η συζήτηση αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει του επόμενου κύκλου του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ενώ η επίσκεψη της Χούκερ στην Αθήνα θεωρείται μέρος της ευρύτερης κινητικότητας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ελληνικά και διεθνή δημοσιεύματα συνδέουν τις επαφές της Αμερικανίδας αξιωματούχου και με την προετοιμασία του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στη συνάντηση με την Άλισον Χούκερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Όπως έγραψε: «Συναντήθηκα σήμερα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με την Υφυπουργό Εξωτερικών για τις Πολιτικές Υποθέσεις των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, κα Alison Hooker [@UnderSecStateP], στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η Πρέσβης των Η.Π.Α., κα Kimberly Guilfoyle [@USAmbassadorGR].

Ανταλλάξαμε απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για την υλοποίηση της Agenda 2030. Επιπλέον, συζητήσαμε για τη στρατηγική σημασία της MDCA».