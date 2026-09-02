Μαυρίκιος Μαυρικίου για την επέμβαση που έκανε: Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή, αποφάσισα να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου

Σε ένα δύσκολο χειρουργείο αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, δηλώνοντας πως πήρε την απόφαση να προχωρήσει σε μια σημαντική αλλαγή στη ζωή του.

Ο μουσικός έκανε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναφερόμενος στην επέμβαση που έκανε, η οποία, όπως σημείωσε, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου δεν θέλησε να προχωρήσει σε λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του χειρουργείου, έκανε ωστόσο γνωστό πως πρόκειται για μια διαδικασία που συνδέεται με μια σημαντική απόφαση που πήρε για τη ζωή του.

Ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο. Μέσα από το Instagram story του, ο μουσικός μίλησε για τη νέα αρχή που σηματοδοτεί για εκείνον η επέμβαση, ενώ εξήγησε πως χρειάζεται χρόνο για να ανακτήσει τις δυνάμεις του και προς το παρόν δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα τηλεφωνήματα και τα μηνύματα που δέχεται.

Όπως έγραψε αρχικά: «Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου» και κατέληξε «Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούρια αρχή με σένα μαζί και τη Μελωδία μας φυσικά».

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