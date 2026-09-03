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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ηράκλειο: 60χρονος είχε οπλοστάσιο στα Βορίζια – Κατασχέθηκαν καλάσνικοφ, περίστροφο και 869 φυσίγγια

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THESTIVAL TEAM

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Χειροπέδες σε έναν 60χρονο από τα Βορίζια πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Επιχειρήσεων Μεσσαράς για παράνομη οπλοκατοχή.

Η σύλληψη του 60 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας οργάνωσαν και πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 60χρονου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάνσικοφ,

ένα περίστροφο,

ένα κυνηγετικό όπλο,

δύο γεμιστήρες,

869 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων,

μία θήκη περιστρόφου,

τέσσερις αορτήρες.

Η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Βορίζια

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