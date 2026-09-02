Θεσσαλονίκη: Πρόωρο φινάλε στην αποψινή μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου λόγω βροχής – Δείτε βίντεο

Ο καιρός τα… χάλασε στη μεγάλη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης, στη Θεσσαλονίκη.

Η έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε γύρω στις 22:00 είχε ως συνέπεια να διακοπεί ο ήχος και η συναυλία να ολοκληρωθεί πρόωρα. Το κατάμεστο Θέατρο Γης αποθέωσε την τραγουδίστρια, η οποία μάλιστα πριν αποχωρήσει από τη σκηνή, τραγούδησε με το κοινό τη μεγάλη της επιτυχία «Νοικιάστηκε».

Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία λεπτά της συναυλίας διεξήχθησαν υπό βροχή, εν τελεί οι καιρικές συνθήκες έριξαν αυλαία πρόωρα στη συναυλία της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία μάλιστα όπως ανακοινώθηκε, ήταν sold out.