Λίβανος: Ένας νεκρός σε ισραηλινό πλήγμα στο νότιο τμήμα της χώρας

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμα τραυματίστηκε σε ισραηλινό πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγιε, στον νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει ότι στοχοθέτησε υποδομές της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Εδώ και εβδομάδες, οι βιαιότητες επικεντρώνονται στην περιοχή της Ναμπατίγιε όπου ο ισραηλινός στρατός, που κατέχει ένα τμήμα του νότιου Λιβάνου, επιχειρεί να εκδιώξει τη Χεζμπολάχ από έναν στρατηγικής σημασίας λόφο, τον Αλί Τάχερ.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων (Ani), «ένας άνδρας σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σε πλήγμα που εξαπολύθηκε από εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone)» σήμερα το πρωί σε συνοικία της Ναμπατίγιε. Ο ισραηλινός στρατός είχε εξαπολύσει αρκετά πλήγματα στον τομέα αυτό τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Ani.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε σε ανακοίνωση ότι «έπληξε τρομοκρατικές υποδομές στην περιοχή της Ναμπατίγιε», προσθέτοντας ότι ενήργησε σε αντίποινα «στην εκτόξευση από τη Χεζμπολάχ στη διάρκεια της νύχτας δύο drones εφόρμησης» κατά στρατιωτών στην περιοχή του Αλί Τάχερ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν μειωθεί σε ένταση από τον Ιούνιο, ύστερα από το πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και στη συνέχεια της υπογραφής συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ.

Ωστόσο, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις 15 Αυγούστου σε ισραηλινά πλήγματα, στις πλέον αιματηρές επιθέσεις από τότε, και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της την περασμένη εβδομάδα σε ισραηλινή επιδρομή.

Η Χεζμπολάχ έσυρε τον Λίβανο στον περιφερειακό πόλεμο εξαπολύοντας πλήγματα κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου σε στήριξη της Τεχεράνης, πυροδοτώντας μαζικούς ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς και χερσαία επίθεση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 4.300 ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπογράφηκε μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, τη σταδιακή υποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο και την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στην περιοχή.

Η Χεζμπολάχ αντιτίθεται στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ που αναμένεται να επαναληφθούν τον Σεπτέμβριο, η ημερομηνία των οποίων δεν έχει ακόμα καθοριστεί.

Η ένοπλη και χρηματοδοτούμενη από το Ιράν οργάνωση είχε ήδη σύρει τον Λίβανο σε πόλεμο με το Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Συνολικά, οι δύο πόλεμοι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 8.920 ανθρώπους σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του λιβανικού υπουργείου Υγείας.