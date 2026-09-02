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Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Αικατερίνης

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THESTIVAL TEAM

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, υπογραμμίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών επισήμανε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Αγίας Αικατερίνης, του αρχαιότερου μοναστηριού στον κόσμο που λειτουργεί αδιάλειπτα, και επιδιώκουν να την προστατεύσουν».

Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται, ενώ παραμένει ανοικτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, μετά τη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στην Αίγυπτο στις 28 Μαΐου 2025.

Στην ίδια κατεύθυνση με τη δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε κινηθεί στις 18 Ιουλίου και ανώτερος σύμβουλος του προέδρου των ΗΠΑ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις Μασάντ Μπούλος, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Συμεών στο μετόχι της Μονής στο Κάιρο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο κ. Μπούλος μετέφερε το προσωπικό ενδιαφέρον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και το δικό του, για τη διατήρηση του ιστορικού status quo της Μονής. Εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να στηρίξει τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ιστορικής και πνευματικής της ταυτότητας.

ΗΠΑ

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