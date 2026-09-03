Θεσσαλονίκη: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται απόψε στη σκηνή του Ergon Agora Music Festival 2026

Ο Πάνος Βλάχος έρχεται σήμερα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στη σκηνή του Ergon Agora Music Festival 2026, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, την αφήγηση, το χιούμορ και την κοινωνική παρατήρηση.

Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πάνος Βλάχος στήνει έναν μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις: τρυφερότητα και σάτιρα, ρυθμό και λόγο, προσωπικές ιστορίες και σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τα τραγούδια του ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους, ανεπιτήδευτο χαρακτήρα.

Επί σκηνής, η ενέργειά του γίνεται σημείο συνάντησης. Άλλοτε αυθόρμητος, άλλοτε αιχμηρός και άλλοτε βαθιά ανθρώπινος, δημιουργεί μια βραδιά που δεν ακολουθεί την αναμενόμενη διαδρομή αλλά φτιάχνει τη δική της.

Μια συναυλία με χιούμορ, ένταση, συναίσθημα και τραγούδια που μιλούν με τον πιο άμεσο τρόπο.

Συντελεστές

Μαζί του:

Αλέξανδρος Κούρος: πλήκτρα

Χρήστος Ζαντιώτης: ηλεκτρική κιθάρα

Κώστας Φόρτσας: πνευστά

Ευριπίδης Διονυσιάδης: μπάσο

Φοίβος Άνθης: τύμπανα

Νίκος Κωνσταντάκης & Γιώργος Τσατσούλης: ηχοληψία

Παραγωγή: IMAGINART

Φωτογραφίες: Γιώργος Σπανός

Γραφιστικά: Φοίβος Μποζάς

Ergon Agora East – Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 50, Πυλαία-Χορτιάτης

Doors Open: 19:00 / Διάρκεια: 120 λεπτά / Εισιτήρια-Τιμές εισιτηρίων: προπώληση από 13€ / Προπώληση: more.com και στα καταστήματα Ergon Agora