Στην αιχμή της τεχνολογίας το ΕΒΕΘ στην 90ή ΔΕΘ

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδιασμού για την ψηφιακή αναβάθμιση και τη θωράκιση των επιχειρήσεων-μελών του απέναντι στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, θα πραγματοποιήσει δύο σχετικές ενημερωτικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της 90ής ΔΕΘ.

Οι εκδηλώσεις, που θα φιλοξενηθούν στο Stand του ΕΒΕΘ (Περίπτερο 15), εστιάζουν στις πρακτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και στο επόμενο μεγάλο τεχνολογικό ορόσημο, τους Κβαντικούς Υπολογιστές, προσφέροντας τεκμηριωμένη γνώση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, από τις 11:30 έως τις 12:30, το ΕΒΕΘ, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τη Microsoft, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Εργαλεία AI Microsoft – Best Practices για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις». Η εκδήλωση έχει αμιγώς πρακτικό προσανατολισμό, αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να ενσωματωθεί άμεσα στην καθημερινή λειτουργία των ΜμΕ. Κατά τη διάρκειά της, θα παρουσιαστούν πραγματικά case studies και βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση του Microsoft Copilot και των AI Agents. Παράλληλα, θα αναλυθούν οι δυνατότητες του AI Skills Navigator, της ειδικής πλατφόρμας της Microsoft για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling).

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα και κρατήστε τη θέση σας για τη συγκεκριμένη εκδήλωση συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00 (μόνο 40 διαθέσιμες θέσεις).

Η «επανάσταση» του Quantum Computing

Παράλληλα, ακολουθώντας τις εξελίξεις και καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εδραιώνεται, το Επιμελητήριο ανοίγει τη συζήτηση για την επόμενη ανατρεπτική τεχνολογία, διοργανώνοντας επίσης το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 12:30 στο σταντ του την εκδήλωση «Quantum Computing: Το επόμενο μεγάλο βήμα μετά το AI για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία».

Σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και το Πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, η συγκεκριμένη δράση θα αποκωδικοποιήσει πώς η κβαντική τεχνολογία αναμένεται να μετασχηματίσει ριζικά την ανάλυση δεδομένων, την κυβερνοασφάλεια και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα και κρατήστε θέση στη συγκεκριμένη εκδήλωση συμπληρώνοντας τη φόρμα εδώ μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 15:00 (μόνο 40 διαθέσιμες θέσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τύπου και Εκδόσεων του ΕΒΕΘ καλώντας στα τηλέφωνα 2310 370131, 2310 370132 και 2310 370182, ή αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο publicrelations@ebeth.gr