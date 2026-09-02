MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Την επόμενη φορά θα ρωτήσω την κυβέρνηση για το πότε θα έρθω στη Θεσσαλονίκη

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ξεκίνησε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας αμέσως πολιτική ένταση στην παρουσία του.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να απαντήσει δυναμικά στις αιτιάσεις περί «unfair» και παραβίασης του πρωτοκόλλου λόγω του ότι η τοποθέτησή του προηγήθηκε εκείνης του Πρωθυπουργού. Σχολίασε καυστικά πως την επόμενη φορά που πρόκειται να μιλήσει στην πόλη, θα φροντίσει πρώτα να ρωτάει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για το πότε επιθυμούν ο ίδιος να μιλήσει.

Παράλληλα, στηλίτευσε τη βιασύνη του κυβερνητικού επιτελείου να βγάλει συμπεράσματα πριν καν ακούσει την τοποθέτησή του, κάνοντας λόγο για «υπερκοστολογημένο πρόγραμμα». Απαντώντας σε αυτές τις αιτιάσεις, αναρωτήθηκε ειρωνικά ποιοι είναι αυτοί που ασκούν τέτοια κριτική, φωτογραφίζοντας αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα και υπερχρέωσαν το κόμμα τους.

Κλείνοντας την εισαγωγική του αναφορά, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το κυβερνών κόμμα, σημειώνοντας με νόημα πως «κάποτε θα κριθούν και οι κοστολογούντες».

Αλέξης Τσίπρας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης για τον GSI

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή: “Ο πόνος δεν περνάει ποτέ, τεράστιο το κενό”, έγραψε ο γιος του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 33 λεπτά πριν

Κυβέλη Μάρδα: Η νεαρή γιατρός που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και η δυναμική παρέμβασή της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα 4ου ορόφου – Επί τόπου η Πυροσβεστική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Μαρία Αναστασοπούλου για την κατάψυξη ωαρίων: Ήταν μια πολύ μοναχική διαδικασία, βλέπεις αλλαγές στο σώμα σου, πρέπει να τις διαχειριστείς