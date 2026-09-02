Αλέξης Τσίπρας: Την επόμενη φορά θα ρωτήσω την κυβέρνηση για το πότε θα έρθω στη Θεσσαλονίκη

Με ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού ξεκίνησε την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας αμέσως πολιτική ένταση στην παρουσία του.

Ανεβαίνοντας στο βήμα, ο κ. Τσίπρας επέλεξε να απαντήσει δυναμικά στις αιτιάσεις περί «unfair» και παραβίασης του πρωτοκόλλου λόγω του ότι η τοποθέτησή του προηγήθηκε εκείνης του Πρωθυπουργού. Σχολίασε καυστικά πως την επόμενη φορά που πρόκειται να μιλήσει στην πόλη, θα φροντίσει πρώτα να ρωτάει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για το πότε επιθυμούν ο ίδιος να μιλήσει.

Παράλληλα, στηλίτευσε τη βιασύνη του κυβερνητικού επιτελείου να βγάλει συμπεράσματα πριν καν ακούσει την τοποθέτησή του, κάνοντας λόγο για «υπερκοστολογημένο πρόγραμμα». Απαντώντας σε αυτές τις αιτιάσεις, αναρωτήθηκε ειρωνικά ποιοι είναι αυτοί που ασκούν τέτοια κριτική, φωτογραφίζοντας αυτούς που χρεοκόπησαν τη χώρα και υπερχρέωσαν το κόμμα τους.

Κλείνοντας την εισαγωγική του αναφορά, ο Αλέξης Τσίπρας έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς το κυβερνών κόμμα, σημειώνοντας με νόημα πως «κάποτε θα κριθούν και οι κοστολογούντες».