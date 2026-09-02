Λίντσεϊ Κλάνσι: Για πέμπτη ημέρα χωρίς απόφαση οι ένορκοι – Σε αδιέξοδο η δίκη για τον θάνατο των τριών παιδιών της

Οι ένορκοι στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται πως σκότωσε τα τρία παιδιά της, συσκέπτονται για πέμπτη ημέρα σήμερα, καθώς αδυνατούν να καταλήξουν σε μια ετυμηγορία σε αυτήν την υπόθεση που έχει αναζωπυρώσει τον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ σχετικά με την ψυχική υγεία των μητέρων.

Αυτή η 36χρονη γυναίκα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία των παιδιών της, ηλικίας 5 ετών, 3 ετών και οκτώ μηνών.

Η κατηγορούμενη, η οποία μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο μετά την απόπειρά της να αυτοκτονήσει, έπειτα από αυτήν την τριπλή παιδοκτονία, έχει παραδεχθεί τα γεγονότα, όμως δηλώνει αθώα, με τον συνήγορό της να διατείνεται πως έπασχε από επιλόχεια ψύχωση. Σύμφωνα με την ίδια, μια φωνή της έδωσε εντολή να σκοτώσει τα παιδιά της.

Ένα επιχείρημα που απέρριψε ο εισαγγελέας, ο οποίος λέει ότι η μητέρα αυτή σχεδίασε τις δολοφονίες και ήταν ικανή να κατανοήσει την έκβαση των πράξεών της.

Χθες, τέταρτη ημέρα διασκέψεων στο Πλίμουθ (βορειανατολικά), οι ένορκοι ενημέρωσαν τον δικαστή πως δεν μπορούν να «εκδώσουν μια ομόφωνη απόφαση». Ο δικαστής τους ζήτησε να συνεχίσουν να συσκέπτονται.

Εάν το σώμα των ενόρκων δεν καταφέρει να συμφωνήσει, έπειτα από πολυήμερες διασκέψεις, ο δικαστής μπορεί, σύμφωνα με την αμερικανική ποινική διαδικασία, να διαπιστώσει ότι το σώμα των ενόρκων βρίσκεται σε «αδιέξοδο». Σε αυτήν την περίπτωση, θα κηρυχθεί κακοδικία και η δίκη ενδέχεται να επαναληφθεί αργότερα ενώπιον νέου σώματος ενόρκων.

Αυτή η υπόθεση, που έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των αμερικανικών ΜΜΕ, έχει πυροδοτήσει μια έντονη διαμάχη στις ΗΠΑ σχετικά με την ψυχική υγεία των μητέρων. Ενώπιον του δικαστηρίου, ψυχίατροι, συγγενείς, όπως και ο πρώην σύζυγος και πατέρας των παιδιών της Λίντσεϊ Κλάνσι περιέγραψαν την απελπισία στην οποία εκείνη είχε βυθιστεί.

Δεκάδες γυναίκες συγκεντρώθηκαν έξω από το δικαστήριο για να εκφράσουν τη στήριξή τους στην Κλάνσι. Ελπίζουν πως η δίκη θα ευαισθητοποιήσει την κοινωνία στο θέμα της επιλόχειας ψύχωσης, μιας διαταραχής που πλήττει περίπου μία στις δύο γυναίκες σε 1000 γέννες, σύμφωνα με οργανώσεις.

Ωστόσο, ορισμένοι, ιδιαίτερα στα δεξιά του αμερικανικού πολιτικού φάσματος, διατυπώνουν την αγανάκτησή τους για τον βίαιο χαρακτήρα αυτών των παιδοκτονιών και για τη στήριξη που έλαβε η μητέρα.

Απόδειξη του ενδιαφέροντος που έχει προκαλέσει η υπόθεση στις ΗΠΑ, μια γυναίκα συνελήφθη χθες έξω από το δικαστήριο διότι βιντεοσκόπησε ενόρκους που εξέρχονταν από το κτίριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ