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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος για Τσίπρα: Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του, ούτε τη γνώμη άλλαξε, ούτε την κεφαλή του

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Σε μία από τις εξαγγελίες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, για τις κοινωνικές κατοικίες, εστιάζει, με ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας ‘Ακης Σκέρτσος.

Αναλυτικά, «ως επικεφαλής της διυπουργικής επιτροπής για την εθνική στεγαστική πολιτική έχουμε ασχοληθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα μαζί με την αρμόδια υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου με το κόστος κατασκευής των 2.750 κοινωνικών κατοικιών που θα δημιουργήσουμε σε ανενεργά στρατόπεδα της χώρας υπό το ευρωπαϊκό κοινωνικό κλιματικό ταμείο.

Η τιμή του τετραγωνικού μέτρου για κάθε κοινωνική κατοικία υπολογίζεται στα ~1.850 ευρώ/τμ ή στις ~150.000 ευρώ ανά διαμέρισμα των 80 τμ. Οι 2.750 κατοικίες κοστίζουν συνολικά 420 εκ. ευρώ.

Επομένως οι 50.000 κατοικίες, που εξήγγειλε σήμερα για τα επόμενα 4 χρόνια ο κ. Τσίπρας, πόσο κοστίζουν; Με έναν απλό πολλαπλασιασμό ο λογαριασμός βγαίνει περίπου στα 7,5 δισ. ευρώ.

Κι αυτό είναι ένα μόνο από τα >40 μέτρα με δημοσιονομικό κόστος που περιείχε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα, ενώ το πρωί οι συνεργάτες του μας ενημέρωναν μέσω διαρροών ότι το συνολικό πακέτο παροχών δεν υπερβαίνει τα 7,4 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Καλά θα πάει ΚΑΙ αυτό……», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

Άκης Σκέρτσος Αλέξης Τσίπρας

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