Πρωτοψάλτης για αφθώδη πυρετό στη Λέσβο: Πάνω από 80.000 ζώα έχουν θανατωθεί – 192 οι επιβεβαιωμένες εστίες

Πάνω από 80.000 αιγοπρόβατα έχουν ήδη θανατωθεί στη Λέσβο, λόγω των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Mιλώντας στην εκπομπή «Ραντάρ» με τον Μάκη Πολλάτο και αναφερόμενος στην κατάσταση στο νησί, ο κ. Πρωτοψάλτης σημείωσε ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 192 επιβεβαιωμένες εστίες, ενώ ο συνολικός αριθμός των ζώων που έχουν θανατωθεί ξεπερνά τις 80.000. Ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων στη Λέσβο υπολογίζεται συνολικά σε περίπου 400.000 έως 450.000 ζώα.

Η θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί επιλογή – Πολύ δύσκολη κατάσταση ο αφθώδης πυρετός – Μια νόσος πάρα πολύ μεταδοτική, περισσότερο από την ευλογιά

Όπως αρχικά υπογράμμισε «Η θανάτωση των ζώων δεν αποτελεί επιλογή. Είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία και εθνική νομοθεσία. Είναι το σχέδιο το οποίο προβλέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός για νοσήματα κατηγορίας Α, όπως η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός. Τι λέει ο νόμος; Ότι όταν βρεις ένα κρούσμα πρέπει να θανατωθούν όλα τα ζώα της εκτροφής. Αυτό έχει συμβεί στην ευλογιά. Αυτό συμβαίνει και στον αφθώδη και δεν αποτελεί επιλογή. Αν προχωρούσαμε σε εμβολιασμό δεν θα σταματούσαν οι θανατώσεις. Δεν είναι δηλαδή ο εμβολιασμός εναλλακτική των θανατώσεων. Απλώς επιπλέον αυτών που κάνουμε τώρα, θα υπήρχε και εμβολιασμός. Και ο λόγος που δεν έχουμε προχωρήσει σε εμβολιασμό είναι διότι ως πολιτική ηγεσία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε λάβει σχετική εισήγηση από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή της χώρας που είναι η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Είναι προφανώς μία απόφαση που θα παρθεί μόνο αν υπάρξει σχετική εισήγηση και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα. Κανείς δεν είναι εκ των προτέρων αντίθετος στον εμβολιασμό. Δεν είναι ότι κάποιος δε θέλει να εμβολιάσουμε για κάποιους ιδεολογικούς ή άλλους λόγους. Είναι πολύ απλά ότι αυτό θα γίνει όταν το εισηγηθεί η υπηρεσία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση ο αφθώδης πυρετός. Είναι μια νόσος πάρα πολύ μεταδοτική, περισσότερο από την ευλογιά. Είναι ένας πολύ ύπουλος ιός και αν θυμάστε για αυτούς που έχουν παρατηρήσει τι έχει γίνει μέσα στα χρόνια, σε όποια χώρα έχει πάει, έχει κάνει τρομερή ζημιά».

Έχουμε 192 επιβεβαιωμένα κρούσματα – Προτεραιότητα ο περιορισμός της διασποράς εντός της Λέσβου

Ως προς το τι ζημιά έχει κάνει εδώ σε εμάς αυτός ο ιός επισήμανε «Αυτή τη στιγμή έχουμε 192 επιβεβαιωμένα κρούσματα, εστίες. Δεν έχει φύγει η νόσος από το νησί και δεν πρέπει να φύγει από το νησί επ’ ουδενί. Δηλαδή, πρώτη προτεραιότητα είναι προφανώς ο περιορισμός της διασποράς εντός της Λέσβου, αλλά αμέσως μετά η επόμενη προτεραιότητα είναι προφανώς να μη βγει από το νησί. Aυτά τα 192 κρούσματα έχουν οδηγήσει στη θανάτωση άνω των 80.000 ζώων. Δηλαδή μέχρι τέλος Αυγούστου είχαν θανατωθεί 80.000 κτλ (…)». Σχετικά τώρα με το ποιος είναι ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων της Λέσβου, σημείωσε πως είναι περίπου 400.000 με 450.000 το ζωικό κεφάλαιο.

Έχουμε μειώσει τα κρούσματα – Εκρίζωση δεν έχει γίνει – Απαραίτητο να τηρούμε τα μέτρα που αποφασίζουν οι κτηνιατρικές αρχές

Στην ερώτηση τώρα για το αν έχουμε εκριζώσει την ευλογιά, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απάντησε χαρακτηριστικά «Έχουμε μειώσει κατά πάρα πολύ τα κρούσματα. Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι ότι δυστυχώς το καλοκαίρι μάς βγήκανε κρούσματα σε κάποιες περιοχές που πριν δεν είχαν κρούσματα. Άρα, που σημαίνει ότι υπήρξε πάλι κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων ή παράνομη μετακίνηση. Εκρίζωση δεν έχει γίνει. Εκρίζωση θεωρείτε για την Ευρώπη όταν περάσουν έξι μήνες από το τελευταίο κρούσμα. Δεν είμαστε εκεί ακόμα, αλλά είμαστε σε καλύτερο σημείο από ό, τι ήμασταν σίγουρα πριν από ένα χρόνο, πριν από μερικούς μήνες. Και εκεί μεγάλος αγώνας, και εκεί, δύσκολα μέτρα και εκεί καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις διαχειριστεί κανείς και για τον ίδιο τον κτηνοτρόφο αλλά και για εμάς που αναγκαζόμαστε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακούμε την επιστήμη με ψυχραιμία, συνεργασία και μάλιστα στο επόμενο διάστημα θα δείτε το στρατό να αναλαμβάνει έναν πολύ πιο κεντρικό ρόλο στο επιχειρησιακό πεδίο στο νησί, ακριβώς επειδή χρειάζεται ένας καλύτερος επιχειρησιακός συντονισμός στο πεδίο. Και θέλω να στείλω το μήνυμα σε όλους ότι είναι απαραίτητο να τηρούμε τα μέτρα που αποφασίζουν οι κτηνιατρικές αρχές της χώρας. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, δεν υπάρχει εναλλακτική, ούτε υπάρχουν μαγικές λύσεις να τελειώσουμε με αυτό το πρόβλημα σε μία μέρα, μία εβδομάδα κτλ. Είναι μία επιδημία των ζώων. Όπως είχαμε και τον κορωνοϊό, έχουμε τώρα τον αφθώδη στη Λέσβο. Πρέπει να κάνουμε αυτό που μας λένε οι ειδικοί».