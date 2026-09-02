ΠΑΣΟΚ για περιστατικό παιδικής κακοποίησης στην Κυψέλη: “Η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη”

«Όταν το κράτος γνωρίζει τον κίνδυνο αλλά το παιδί παραμένει απροστάτευτο, η πολιτική ευθύνη είναι δεδομένη» επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την υπόθεση παιδικής κακοποίησης στην Κυψέλη.

Ο Τομέας Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Πρόνοιας του ΠΑΣΟΚ και η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής του κόμματος, Κατερίνας Καζάνη, υπογραμμίζουν ότι η υπόθεση της Κυψέλης επαναφέρει το ερώτημα «πόσο αποτελεσματικό είναι πραγματικά το σύστημα παιδικής προστασίας στην Ελλάδα».

Τονίζουν ότι, από τη στιγμή που έχουν γίνει αναφορές και έχουν φτάσει στις αρμόδιες αρχές, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει τι ακολούθησε, ποιος αξιολόγησε τον κίνδυνο, ποιος επισκέφθηκε την οικογένεια, ποιος μίλησε με τα παιδιά, ποιος παρακολούθησε την εξέλιξη της υπόθεσης και ποιος είχε την τελική ευθύνη να διασφαλίσει ότι η αρχική προειδοποίηση δεν θα χαθεί μέσα στη γραφειοκρατία.

Παράλληλα, η αξιωματική αντιπολίτευση υπογραμμίζει ότι «η κυβέρνηση δεν μπορεί να απαντά με αρμοδιότητες», ότι «το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις» και πως «δεν μπορεί η πολιτική ευθύνη να διαχέεται ανάμεσα σε Δήμους, κοινωνικές υπηρεσίες, εισαγγελικές αρχές και άλλους φορείς».

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρει ότι η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει γιατί «εξακολουθούν να εμφανίζονται σοβαρά κενά στη συνέχεια της φροντίδας, στον συντονισμό των υπηρεσιών και στην έγκαιρη παρέμβαση» και, αντιστοίχως, «η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου δεν μπορεί να περιοριστεί σε διαπιστώσεις εκ των υστέρων» και επισημαίνει ότι «η ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας είναι να προλαμβάνει τις αποτυχίες του συστήματος, όχι απλώς να τις σχολιάζει όταν αυτές αποκαλύπτονται».

Η Χαριλάου Τρικούπη στην ανακοίνωσή της προτείνει την παροχή κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων σε κάθε σχολική μονάδα, ώστε το σχολείο να αποτελεί χώρο έγκαιρου εντοπισμού και προστασίας, λειτουργεία δημοσίων διεπιστημονικών κέντρων παιδικής προστασίας, ενίσχυση των Εισαγγελιών Ανηλίκων με κοινωνικές υπηρεσίες, ειδικά τμήματα παιδικής προστασίας στους ΟΤΑ, συμβουλευτικούς σταθμούς παιδιού, εφήβου και οικογένειας, ενιαίο πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και ουσιαστική διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και συνεχή παρακολούθηση των υποθέσεων υψηλού κινδύνου.