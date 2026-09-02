MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Με αλλαγές ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ, μέσα Μπαταούλας και Ούγκρεσιτς

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα του στη League Phase του Κυπέλλου και θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη ουσίας και ψυχολογίας που πήρε στο Περιστέρι.

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, με τον Δικέφαλο να παρατάσσεται με δύο νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, φανέλα βασικού παίρνουν ο Δημήτρης Μπαταούλας και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, αποτελώντας τις δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μύθου.


Από την πλευρά τους ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους: Χριστογεώργο, Κρίζμανιτς, Καραχάλιο, Κανελλόπουλο, Αϊτόρ, Πούγγουρα, Γκονθάλεθ, Κόντρο, Αποστολάκη, Μπουχαλάκη και Καινουργιάκη.

Πηγή: metrosport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 47χρονο για τους πυροβολισμούς στον Δενδροπόταμο κατά 30χρονου – Τραυματίστηκε και μια γυναίκα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Φωτιά τώρα στη Φλώρινα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Μαυρίκιος Μαυρικίου για την επέμβαση που έκανε: Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή, αποφάσισα να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γεύμα Μητσοτάκη με τον μεγιστάνα των media Ρούπερτ Μέρντοχ στο Μαξίμου – Συνοδεύονταν από τις συζύγους τους

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Με μεγάλη ανατροπή στον δεύτερο γύρο του US Open η Σάκκαρη, 2-1 τη Μοντγκόμερι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δ. Νατσιός: Την αγωνία του πολίτη στο σούπερ μάρκετ πώς να την καταλάβουν οι θαμώνες πεντάστερων ξενοδοχείων;