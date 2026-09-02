Με αλλαγές ο ΠΑΟΚ κόντρα στον ΟΦΗ, μέσα Μπαταούλας και Ούγκρεσιτς

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην πρεμιέρα του στη League Phase του Κυπέλλου και θέλει να δώσει συνέχεια στη νίκη ουσίας και ψυχολογίας που πήρε στο Περιστέρι.

Ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ, με τον Δικέφαλο να παρατάσσεται με δύο νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα.

Συγκεκριμένα, φανέλα βασικού παίρνουν ο Δημήτρης Μπαταούλας και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, αποτελώντας τις δύο αλλαγές στην ενδεκάδα του Δικεφάλου.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία, Ούγκρεσιτς, Ζίβκοβιτς, Τάισον και Μύθου.



Από την πλευρά τους ο ΟΦΗ θα παραταχθεί με τους: Χριστογεώργο, Κρίζμανιτς, Καραχάλιο, Κανελλόπουλο, Αϊτόρ, Πούγγουρα, Γκονθάλεθ, Κόντρο, Αποστολάκη, Μπουχαλάκη και Καινουργιάκη.

Πηγή: metrosport.gr