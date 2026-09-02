Μαρινάκης για Τσίπρα: Πρόσθεσε 13 δισ. στον λογαριασμό και τίναξε την μπάνκα στον αέρα

Μετωπική επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η κυβέρνηση μετά την ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, βάζοντας στο επίκεντρο το κόστος των εξαγγελιών του και κάνοντας ευθεία σύγκριση με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστηρίζει ότι ο κ. Τσίπρας «προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια και μάλιστα μόνο κατά το έτος υλοποίησης όσων εξήγγειλε», κατηγορώντας τον ότι «τινάζει την μπάνκα στον αέρα» με υποσχέσεις χωρίς κοστολόγηση.

«Όσο και αν προσπαθεί ο κ. Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι “νέο”, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλαχτος», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Στην κυβερνητική απάντηση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους «πατριωτικούς φόρους», οι οποίοι, όπως σημειώνεται, «ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγορεί ακόμη τον πρώην πρωθυπουργό ότι υπόσχεται νέες παροχές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την οροφή των δαπανών.

«Ακριβώς με την ίδια συνταγή του αξέχαστου προγράμματος Θεσσαλονίκης του 2014», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Καμία αυτοκριτική»

Ο Παύλος Μαρινάκης ανεβάζει στη συνέχεια τους τόνους και για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν είχε «μια λέξη αυτοκριτικής».

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να παρουσιάσει την κατάσταση του 2019 ως καλύτερη από τη σημερινή, παρά το γεγονός ότι τότε, όπως αναφέρει, υπήρχαν «600.000 θέσεις εργασίας λιγότερες, διπλάσια ανεργία, χαμηλότερα εισοδήματα και δεκάδες υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές».

Η ανακοίνωση κλείνει με την κυβέρνηση να επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα με την πολιτική του διαδρομή πριν από την ανάληψη της εξουσίας.

«Ο κ. Τσίπρας σερβίρει ξανά “εύκολες” λύσεις για δύσκολα προβλήματα, σε μια απόπειρα να διαγράψει το παρελθόν. Με νέες λέξεις και παλιές αυταπάτες. Μπορεί να αλλάζει η συσκευασία, το περιεχόμενο παραμένει το ίδιο», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης και καταλήγει:

«Όλοι πλέον γνωρίζουν ότι όσο πιο πολλά υπόσχεται ο κ. Τσίπρας, τόσο μεγαλύτερος είναι ο λογαριασμός που θέλει να φορτώσει στους φορολογούμενους».