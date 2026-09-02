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Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ξυλόκαστρο: 4 άτομα με αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο

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THESTIVAL TEAM

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Στιγμές αγωνίας το βράδυ της Τετάρτης στο Ξυλόκαστρο, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα του 4ου ορόφου πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το korinthostv η φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στο Ξυλόκαστρο προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 20:45 και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από την πολυκατοικία τέσσερα άτομα που παρουσίαζαν αναπνευστικά προβλήματα.

Τα τέσσερα άτομα παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η πυρκαγιά τέθηκε τελικά υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε, βάζοντας τέλος στις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι κάτοικοι της περιοχής.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για τη διαλεύκανση του περιστατικού κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Ξυλόκαστρο

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