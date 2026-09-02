MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Κατερίνα Γερονικολού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της και μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το καλοκαίρι

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μία ημέρα αργότερα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το φετινό καλοκαίρι που θα κρατήσει στην καρδιά της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αλλά και στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν και δύο τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, από τις κοινές τους εξορμήσεις.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Κατερίνα Γερονικολού θέλησε να στείλει και το δικό της μήνυμα για τη νέα χρονιά της ζωής της, υπενθυμίζοντας τη σημασία του να κρατάμε ζωντανή την παιχνιδιάρικη πλευρά του χαρακτήρα μας, ανεξάρτητα από την ηλικία.

«Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!» έγραψε η Κατερίνα Γερονικολού.

Γιάννης Τσιμιτσέλης Κατερίνα Γερονικολού

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Axios: Το νέο σχέδιο Τραμπ για το Ιράν, άμεσα αντίποινα σε δεξαμενόπλοια για κάθε επίθεση σε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Κ. Καραγκούνης: Μόνιμα τα νέα μέτρα στήριξης – Πάνω από 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός το 2027

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Νεπάλ: Στους 1.204 νεκρούς και 4.216 αγνοούμενους ο απολογισμός των θυμάτων από την καταστροφική πλημμύρα

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Με δύο “πρόσωπα” ο καιρός – Έρχονται καταιγίδες και μελτέμια, πότε επιστρέφει το καλοκαίρι

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ο Μακρόν στηρίζει νέες ευρωπαϊκές κυρώσεις στη Ρωσία – “Οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει ζήτημα ενημέρωσης και αδειοδότησης για τον GSI