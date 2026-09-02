Κατερίνα Γερονικολού: Γιόρτασε τα γενέθλιά της και μοιράστηκε τρυφερές φωτογραφίες με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη από το καλοκαίρι

Η Κατερίνα Γερονικολού γιόρτασε τα γενέθλιά της την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026 και μία ημέρα αργότερα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από το φετινό καλοκαίρι που θα κρατήσει στην καρδιά της.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα άλμπουμ με φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές, αλλά και στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζουν και δύο τρυφερά στιγμιότυπα με τον σύντροφό της, Γιάννη Τσιμιτσέλη, από τις κοινές τους εξορμήσεις.

Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Κατερίνα Γερονικολού θέλησε να στείλει και το δικό της μήνυμα για τη νέα χρονιά της ζωής της, υπενθυμίζοντας τη σημασία του να κρατάμε ζωντανή την παιχνιδιάρικη πλευρά του χαρακτήρα μας, ανεξάρτητα από την ηλικία.

«Να παίζουμε. Όσο κι αν μεγαλώνουμε. Happy Birthday to me. Καλή “σχολική” χρονιά σε όλους μας!!» έγραψε η Κατερίνα Γερονικολού.