Οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Γονείς σκότωσαν την 5χρονη ανάπηρη κόρη τους και αυτοκτόνησαν – Τι έγραψαν σε σημείωμα

Μια οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα στο προάστιο Πιετραλάτα της Ρώμης στην Ιταλία όταν αστυνομικοί βρήκαν νεκρούς στο σπίτι τους δύο γονείς και την πεντάχρονη κόρη τους.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν όταν συγγενείς του 42χρονου Λούκα Αμπαστσιάνο, της 41χρονης Βαλεντίνα Παμπιάνκο και της πεντάχρονης κόρης τους, Μπιάνκα, που ήταν άτομο με αναπηρία, δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί τους για ώρες.

Όταν καραμπινιέροι και πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα του σπιτιού το μεσημέρι της Δευτέρας βρήκαν την οικογένεια νεκρή από πυροβολισμούς στο κρεβάτι ενώ νεκρός από πυροβολισμό βρέθηκε και ο σκύλος της οικογένειας.

Γύρω από τις τρεις σορούς, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, υπήρχαν δεκάδες επιστολές προς συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα, με συγγνώμες, εξηγήσεις και οδηγίες για το μέλλον. Σε ένα γράμμα προς την αδελφή του, η οποία ήταν εκείνη που ειδοποίησε τις αρχές, ο Λούκα της ζητούσε να «φροντίζει τον πατέρα».

Ανάμεσα στα μηνύματα που άφησαν ο Λούκα και η Βαλεντίνα υπήρχε και ένα που έγραφε: «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας».

Όπως εξήγησε γειτόνισσα τους «ήθελαν πάρα πολύ αυτό το παιδί, αλλά γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Φοβούνταν ότι δεν θα ζούσε πολύ και αυτό τους κατέβαλλε ψυχολογικά».

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει στην Πιετραλάτα πριν από δέκα χρόνια σε ένα μικρό σπίτι το οποίο είχε αγοράσει για εκείνους ο πατέρας της Βαλεντίνα, Σάντρο. Όπως περιγράφουν άνθρωποι της περιοχής «όταν η Βαλεντίνα έμεινε έγκυος, ήταν η εικόνα της ευτυχίας». Ωστόσο, όπως περιγράφεται σε ιταλικά δημοσιεύματα, η κατάσταση άλλαξε όταν το 2021 η Μπιάνκα γεννήθηκε πρόωρα και με σοβαρή αναπηρία. Η Βαλεντίνα εγκατέλειψε τη δουλειά της για να φροντίζει αποκλειστικά την κόρη τους, ενώ ο Λούκα, ο οποίος ήταν τεχνικός πληροφορικής, μετέτρεψε το σπίτι σε χώρο εργασίας ώστε να μην χρειάζεται να αφήνει ποτέ μόνη την οικογένειά του.

Σύμφωνα με τον αδελφό του Λούκα, οι δύο γονείς ότι οι γονείς είχαν φτάσει στο σημείο ώστε να ταξιδέψουν στο Μεξικό για εξειδικευμένη θεραπεία.

«Δεν τους γνώριζα προσωπικά, αλλά γνωρίζω ότι το παιδί είχε σοβαρή αναπηρία και ότι η οικογένεια δεχόταν υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες μας. Είχαμε επικοινωνήσει μαζί τους. Γι’ αυτό, μπροστά σε ό,τι συνέβη, αισθανόμαστε ανήμποροι. Η μοναξιά είναι το μεγαλύτερο κακό στον κόσμο σήμερα» δήλωσε στη La Repubblica ο τοπικός βουλευτής Μαξιμιλιάνο Ουμπέρτι.

Πηγή: protothema.gr